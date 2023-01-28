28 января 2023
27 января 2023

В челябинском городе произошел пожар на территории строящегося храма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка по деревням около Ирбита, купол храма, крест, церковь, православие
На территории храма горел домик для прихожан Фото:

Пожар произошел в воскресенье утром на территории строящегося храма Иконы Божьей Матери Всецарицы в Пласте (Челябинская область). Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Поступило сообщение о возгорании домика для прихожан (деревянный, кровля металлическая), находящегося на территории строящегося храма в Пласте, на улице Заводской. Площадь пожара составила 42 квадратных метра», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Огонь охватил домик изнутри и его кровлю. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Пожар произошел в воскресенье утром на территории строящегося храма Иконы Божьей Матери Всецарицы в Пласте (Челябинская область). Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Поступило сообщение о возгорании домика для прихожан (деревянный, кровля металлическая), находящегося на территории строящегося храма в Пласте, на улице Заводской. Площадь пожара составила 42 квадратных метра», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Огонь охватил домик изнутри и его кровлю. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...