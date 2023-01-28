В челябинском городе произошел пожар на территории строящегося храма

На территории храма горел домик для прихожан Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Пожар произошел в воскресенье утром на территории строящегося храма Иконы Божьей Матери Всецарицы в Пласте (Челябинская область). Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Поступило сообщение о возгорании домика для прихожан (деревянный, кровля металлическая), находящегося на территории строящегося храма в Пласте, на улице Заводской. Площадь пожара составила 42 квадратных метра», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Огонь охватил домик изнутри и его кровлю. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.