29 января 2023
28 января 2023

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после гибели железнодорожника

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, следователи, эксперты, следственный комитет россии, ск россии
По версии следствия смерть произошла из-за нарушения правил безопасности Фото:

В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели железнодорожника, который получил смертельные травмы во время работы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального СКР на транспорте, следствие возбудили из-за нарушения правил безопасности при работе с маневровым локомотивом.

«По версии следствия утром 19 декабря 2022 года из-за нарушения правил безопасности эксплуатации ЖД-транспорта смертельно травмирован составитель поездов. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз», — уточнили в ведомстве.

Следствие устанавливает обстоятельства и причины. Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели железнодорожника, который получил смертельные травмы во время работы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального СКР на транспорте, следствие возбудили из-за нарушения правил безопасности при работе с маневровым локомотивом. «По версии следствия утром 19 декабря 2022 года из-за нарушения правил безопасности эксплуатации ЖД-транспорта смертельно травмирован составитель поездов. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз», — уточнили в ведомстве. Следствие устанавливает обстоятельства и причины. Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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