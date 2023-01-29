В Челябинской области возбуждено уголовное дело после гибели железнодорожника

По версии следствия смерть произошла из-за нарушения правил безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели железнодорожника, который получил смертельные травмы во время работы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального СКР на транспорте, следствие возбудили из-за нарушения правил безопасности при работе с маневровым локомотивом.

«По версии следствия утром 19 декабря 2022 года из-за нарушения правил безопасности эксплуатации ЖД-транспорта смертельно травмирован составитель поездов. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз», — уточнили в ведомстве.

Следствие устанавливает обстоятельства и причины. Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).