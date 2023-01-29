29 января 2023

Пермские власти хотят застроить пустырь, где был «Дом с Есениным»

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Граффити с Есениным. Пермь
Всего в Перми планируется реновация 3,3га земельных участков Фото:

На пустующем месте в центре Перми, где до 2017 года стоял долгострой с портретом Сергея Есенина, власти планируют реализовать проект КРТ (комплексное развитие территории). О проработке вопросов по реновации пустых площадок в Перми сообщила пресс-служба краевого Минимущества.

«Прорабатывается вопрос комплексного развития территории, ограниченной ул. Куйбышева, Луначарского и Пушкина. Этот участок более известен как площадка, на которой находился „дом с Есениным“», — сообщает telegram-канал министерства. На этом месте планировалось строительство корпуса медакадемии, но стройку заморозили из-за проблем с финансированием.

Недостроенное здание в 2009 году украсил портретом известного поэта пермский стрит-арт художник Александр Жунев. В 2017 году здание снесли, сейчас за ограждением находятся автомойка и парковка.

Работы по разработке концепций современных КРТ в центре Перми ведутся мэрией города, краевыми Минимущества и Инспекцией госстройнадзора. Всего планируется провести реновацию земельных участков площадью 3,3 га.

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На пустующем месте в центре Перми, где до 2017 года стоял долгострой с портретом Сергея Есенина, власти планируют реализовать проект КРТ (комплексное развитие территории). О проработке вопросов по реновации пустых площадок в Перми сообщила пресс-служба краевого Минимущества. «Прорабатывается вопрос комплексного развития территории, ограниченной ул. Куйбышева, Луначарского и Пушкина. Этот участок более известен как площадка, на которой находился „дом с Есениным“», — сообщает telegram-канал министерства. На этом месте планировалось строительство корпуса медакадемии, но стройку заморозили из-за проблем с финансированием. Недостроенное здание в 2009 году украсил портретом известного поэта пермский стрит-арт художник Александр Жунев. В 2017 году здание снесли, сейчас за ограждением находятся автомойка и парковка. Работы по разработке концепций современных КРТ в центре Перми ведутся мэрией города, краевыми Минимущества и Инспекцией госстройнадзора. Всего планируется провести реновацию земельных участков площадью 3,3 га.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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