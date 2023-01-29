Пермские власти хотят застроить пустырь, где был «Дом с Есениным»

30 января 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Всего в Перми планируется реновация 3,3га земельных участков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU На пустующем месте в центре Перми, где до 2017 года стоял долгострой с портретом Сергея Есенина, власти планируют реализовать проект КРТ (комплексное развитие территории). О проработке вопросов по реновации пустых площадок в Перми сообщила пресс-служба краевого Минимущества. «Прорабатывается вопрос комплексного развития территории, ограниченной ул. Куйбышева, Луначарского и Пушкина. Этот участок более известен как площадка, на которой находился „дом с Есениным“», — сообщает telegram-канал министерства. На этом месте планировалось строительство корпуса медакадемии, но стройку заморозили из-за проблем с финансированием.



Недостроенное здание в 2009 году украсил портретом известного поэта пермский стрит-арт художник Александр Жунев. В 2017 году здание снесли, сейчас за ограждением находятся автомойка и парковка. Работы по разработке концепций современных КРТ в центре Перми ведутся мэрией города, краевыми Минимущества и Инспекцией госстройнадзора. Всего планируется провести реновацию земельных участков площадью 3,3 га.

На пустующем месте в центре Перми, где до 2017 года стоял долгострой с портретом Сергея Есенина, власти планируют реализовать проект КРТ (комплексное развитие территории). О проработке вопросов по реновации пустых площадок в Перми сообщила пресс-служба краевого Минимущества. «Прорабатывается вопрос комплексного развития территории, ограниченной ул. Куйбышева, Луначарского и Пушкина. Этот участок более известен как площадка, на которой находился „дом с Есениным“», — сообщает telegram-канал министерства. На этом месте планировалось строительство корпуса медакадемии, но стройку заморозили из-за проблем с финансированием. Недостроенное здание в 2009 году украсил портретом известного поэта пермский стрит-арт художник Александр Жунев. В 2017 году здание снесли, сейчас за ограждением находятся автомойка и парковка. Работы по разработке концепций современных КРТ в центре Перми ведутся мэрией города, краевыми Минимущества и Инспекцией госстройнадзора. Всего планируется провести реновацию земельных участков площадью 3,3 га.