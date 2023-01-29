Пермские власти хотят застроить пустырь, где был «Дом с Есениным»

На пустующем месте в центре Перми, где до 2017 года стоял долгострой с портретом Сергея Есенина, власти планируют реализовать проект КРТ (комплексное развитие территории). О проработке вопросов по реновации пустых площадок в Перми сообщила пресс-служба краевого Минимущества.
«Прорабатывается вопрос комплексного развития территории, ограниченной ул. Куйбышева, Луначарского и Пушкина. Этот участок более известен как площадка, на которой находился „дом с Есениным“», — сообщает telegram-канал министерства. На этом месте планировалось строительство корпуса медакадемии, но стройку заморозили из-за проблем с финансированием.
Недостроенное здание в 2009 году украсил портретом известного поэта пермский стрит-арт художник Александр Жунев. В 2017 году здание снесли, сейчас за ограждением находятся автомойка и парковка.
Работы по разработке концепций современных КРТ в центре Перми ведутся мэрией города, краевыми Минимущества и Инспекцией госстройнадзора. Всего планируется провести реновацию земельных участков площадью 3,3 га.
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