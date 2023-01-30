Челябинские работодатели задолжали своим сотрудникам 29 млн рублей

31 января 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

В среднем на сотрудника приходится 111,5 тыс рублей долга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работодатели Челябинской области задолжали своим сотрудникам около 29 млн рублей. Согласно данным пресс-службы Челябинскстата, задолженность в сравнении с декабрем 2022 года выросла. «На 1 января 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 28,8 млн рублей. По сравнению с 1 декабря 2022 года долг увеличился на 138 тыс. рублей», — отметили в Челябинскстате на сайте. Сумма долга остается стабильной с мая 2022 года и колеблется в диапазоне от 26,6 до 29 млн рублей. Основная часть задолженности сформировалась в 2021 году: 15,4 млн рублей, что составляет 53%, остальное — итоги 2022 года. Согласно данным Челябинскстата, в среднем на каждого работника, которому должны, приходится 111,5 тысячи рублей задолженности. Вся сумма долга приходится на работников обрабатывающих производств. Одновременно экономисты региона зафиксировали рост средней зарплаты. По оценкам из экономического блока правительства области, он связан с увеличением конкуренции работодателей за кадры.

Работодатели Челябинской области задолжали своим сотрудникам около 29 млн рублей. Согласно данным пресс-службы Челябинскстата, задолженность в сравнении с декабрем 2022 года выросла. «На 1 января 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 28,8 млн рублей. По сравнению с 1 декабря 2022 года долг увеличился на 138 тыс. рублей», — отметили в Челябинскстате на сайте. Сумма долга остается стабильной с мая 2022 года и колеблется в диапазоне от 26,6 до 29 млн рублей. Основная часть задолженности сформировалась в 2021 году: 15,4 млн рублей, что составляет 53%, остальное — итоги 2022 года. Согласно данным Челябинскстата, в среднем на каждого работника, которому должны, приходится 111,5 тысячи рублей задолженности. Вся сумма долга приходится на работников обрабатывающих производств. Одновременно экономисты региона зафиксировали рост средней зарплаты. По оценкам из экономического блока правительства области, он связан с увеличением конкуренции работодателей за кадры.