30 января 2023

Больше половины челябинок не хотят работать в мужских коллективах

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, чиновница, чиновник, голикова татьяна, феминизм, туфли
Большинство челябинок не хотят работать в коллективе с одними мужчинами Фото:

Больше половины сотрудниц компаний Челябинска не хотят работать в коллективе с одними только мужчинами. Согласно данным опроса сервиса SuperJob, таких набралось 54% от числа респондентов.

«В Челябинске не хотят работать в коллективе, где одни мужчины, 54% опрошенных сотрудниц. При этом работать исключительно в окружении коллег противоположного пола хотела бы лишь каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина», — поделились результатами исследования в пресс-службе SuperJob.

Трудиться с коллегами противоположного пола чаще хотят не состоящие в браке. Среди мужчин об этом заявляют опрошенные в возрасте до 34 лет, среди женщин — от 35 до 44 лет. Однако чаще всего люди выступают за смешанный коллектив. Опрошенные уверены: присутствие женщин сделает деловые отношения более человечными и цивилизованными, поскольку придется слышать меньше нецензурной брани.

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Больше половины сотрудниц компаний Челябинска не хотят работать в коллективе с одними только мужчинами. Согласно данным опроса сервиса SuperJob, таких набралось 54% от числа респондентов. «В Челябинске не хотят работать в коллективе, где одни мужчины, 54% опрошенных сотрудниц. При этом работать исключительно в окружении коллег противоположного пола хотела бы лишь каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина», — поделились результатами исследования в пресс-службе SuperJob. Трудиться с коллегами противоположного пола чаще хотят не состоящие в браке. Среди мужчин об этом заявляют опрошенные в возрасте до 34 лет, среди женщин — от 35 до 44 лет. Однако чаще всего люди выступают за смешанный коллектив. Опрошенные уверены: присутствие женщин сделает деловые отношения более человечными и цивилизованными, поскольку придется слышать меньше нецензурной брани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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