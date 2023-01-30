Больше половины челябинок не хотят работать в мужских коллективах

31 января 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Большинство челябинок не хотят работать в коллективе с одними мужчинами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Больше половины сотрудниц компаний Челябинска не хотят работать в коллективе с одними только мужчинами. Согласно данным опроса сервиса SuperJob, таких набралось 54% от числа респондентов. «В Челябинске не хотят работать в коллективе, где одни мужчины, 54% опрошенных сотрудниц. При этом работать исключительно в окружении коллег противоположного пола хотела бы лишь каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина», — поделились результатами исследования в пресс-службе SuperJob. Трудиться с коллегами противоположного пола чаще хотят не состоящие в браке. Среди мужчин об этом заявляют опрошенные в возрасте до 34 лет, среди женщин — от 35 до 44 лет. Однако чаще всего люди выступают за смешанный коллектив. Опрошенные уверены: присутствие женщин сделает деловые отношения более человечными и цивилизованными, поскольку придется слышать меньше нецензурной брани.

Больше половины сотрудниц компаний Челябинска не хотят работать в коллективе с одними только мужчинами. Согласно данным опроса сервиса SuperJob, таких набралось 54% от числа респондентов. «В Челябинске не хотят работать в коллективе, где одни мужчины, 54% опрошенных сотрудниц. При этом работать исключительно в окружении коллег противоположного пола хотела бы лишь каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина», — поделились результатами исследования в пресс-службе SuperJob. Трудиться с коллегами противоположного пола чаще хотят не состоящие в браке. Среди мужчин об этом заявляют опрошенные в возрасте до 34 лет, среди женщин — от 35 до 44 лет. Однако чаще всего люди выступают за смешанный коллектив. Опрошенные уверены: присутствие женщин сделает деловые отношения более человечными и цивилизованными, поскольку придется слышать меньше нецензурной брани.