Первый российский постановщик рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» покажет ее в Перми

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Питерский театр представит свою постановку легендарной рок-оперы (архивное фото) Фото:

Театр «Рок-опера» из Санкт-Петербурга представит в Перми свою постановку «Иисус Христос — суперзвезда» (12+). Как отмечают в Пермском доме народного творчества «Губерния», где состоится показ, именно театр «Рок-опера» первым поставил в России это шоу.

«15 февраля в Пермском доме народного творчества „Губерния“ Санкт-Петербургский театр „Рок-опера“ представит легендарную рок-оперу Э. Л. Уэббера и Т. Райса „Иисус Христос — суперзвезда“. В 1990 году театр „Рок-опера“ первым в России осуществил постановку этой оперы», — говорится в анонсе.

Шоу состоится в ПДНТ «Губерния» 15 февраля. Билеты продаются по цене от 1200 до 2500 рублей.

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Театр «Рок-опера» из Санкт-Петербурга представит в Перми свою постановку «Иисус Христос — суперзвезда» (12+). Как отмечают в Пермском доме народного творчества «Губерния», где состоится показ, именно театр «Рок-опера» первым поставил в России это шоу. «15 февраля в Пермском доме народного творчества „Губерния“ Санкт-Петербургский театр „Рок-опера“ представит легендарную рок-оперу Э. Л. Уэббера и Т. Райса „Иисус Христос — суперзвезда“. В 1990 году театр „Рок-опера“ первым в России осуществил постановку этой оперы», — говорится в анонсе. Шоу состоится в ПДНТ «Губерния» 15 февраля. Билеты продаются по цене от 1200 до 2500 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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