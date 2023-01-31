Первый российский постановщик рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» покажет ее в Перми

Питерский театр представит свою постановку легендарной рок-оперы (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Театр «Рок-опера» из Санкт-Петербурга представит в Перми свою постановку «Иисус Христос — суперзвезда» (12+). Как отмечают в Пермском доме народного творчества «Губерния», где состоится показ, именно театр «Рок-опера» первым поставил в России это шоу.

«15 февраля в Пермском доме народного творчества „Губерния“ Санкт-Петербургский театр „Рок-опера“ представит легендарную рок-оперу Э. Л. Уэббера и Т. Райса „Иисус Христос — суперзвезда“. В 1990 году театр „Рок-опера“ первым в России осуществил постановку этой оперы», — говорится в анонсе.

Шоу состоится в ПДНТ «Губерния» 15 февраля. Билеты продаются по цене от 1200 до 2500 рублей.