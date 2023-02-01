Статусный российский спортсмен погиб в ходе спецоперации

Генсек Федерации Киокушин России погиб в зоне СВО

01 февраля 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Сергей Увицкий был одним из первых, кто решил отправиться добровольцем в зону СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный секретарь Федерации Киокушин России (ФКР) Сергей Увицкий погиб в ходе СВО. Он был в составе добровольческого отряда Российского союза боевых искусств (РСБИ) «Союз», сообщили на сайте ФКР. «В Донбассе в ходе участия в СВО в составе добровольческого отряда РСБИ „Союз“ при выполнении боевой задачи погиб Генеральный Секретарь ФКР Сергей Увицкий», — говорится в сообщении. На сайте Федерации Киокушин отметили, что Увицкий обладал сильной волей и всегда смотрел трудностям в лицо. Секретарь ФКР был одним из первых, кто принял решение отправиться в зону спецоперации. Также Федерация выразила соболезнования близким и родным. «Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима и все мы лишились близкого друга, всегда готового оказать помощь в любой сложившейся ситуации», — написали на сайте ФКР. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Также одной из задач специальной военной операции является защита мирного населения Донбасса.

Генеральный секретарь Федерации Киокушин России (ФКР) Сергей Увицкий погиб в ходе СВО. Он был в составе добровольческого отряда Российского союза боевых искусств (РСБИ) «Союз», сообщили на сайте ФКР. «В Донбассе в ходе участия в СВО в составе добровольческого отряда РСБИ „Союз“ при выполнении боевой задачи погиб Генеральный Секретарь ФКР Сергей Увицкий», — говорится в сообщении. На сайте Федерации Киокушин отметили, что Увицкий обладал сильной волей и всегда смотрел трудностям в лицо. Секретарь ФКР был одним из первых, кто принял решение отправиться в зону спецоперации. Также Федерация выразила соболезнования близким и родным. «Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима и все мы лишились близкого друга, всегда готового оказать помощь в любой сложившейся ситуации», — написали на сайте ФКР. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Также одной из задач специальной военной операции является защита мирного населения Донбасса.