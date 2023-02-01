В США ввели санкции против лиц, кто помогает РФ уклоняться от ограничений

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввели санкции против 22 физических и юридических лиц, связанные с деятельность по поддержке военно-промышленного комплекса РФ и уклонению от антироссийских санкций. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США.
«Нацеливание на доверенных [РФ] лиц — это один из многих шагов, которые Минфин и наша коалиция партнеров предприняли и продолжают предпринимать для ужесточения санкций против российского оборонного сектора, его благотворителей и его сторонников», — заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо. Уточняется, что санкции были введены против 22 физических и юридических лиц из разных стран.
Например, санкции были включены против российского бизнесмена Игоря Зименкова. Его подозревают в том, что он возглавляет «российскую сеть уклонения от санкций».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам российского президента, заключается в защите мирного населения Донбасса. После начала операции, США и другие страны Запада начали вводить антироссийские санкции. В настоящий момент готовится десятый пакет. The Washington Post сообщал, что санкции против РФ не оправдали ожиданий Запада. Новый пакет санкций ЕС против России планируют принять в феврале, пишет RT. В свою очередь, внешняя торговля России вышла на уровень до начала СВО, сообщает «Национальная служба новостей».
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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввели санкции против 22 физических и юридических лиц, связанные с деятельность по поддержке военно-промышленного комплекса РФ и уклонению от антироссийских санкций. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США. «Нацеливание на доверенных [РФ] лиц — это один из многих шагов, которые Минфин и наша коалиция партнеров предприняли и продолжают предпринимать для ужесточения санкций против российского оборонного сектора, его благотворителей и его сторонников», — заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо. Уточняется, что санкции были введены против 22 физических и юридических лиц из разных стран. Например, санкции были включены против российского бизнесмена Игоря Зименкова. Его подозревают в том, что он возглавляет «российскую сеть уклонения от санкций». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам российского президента, заключается в защите мирного населения Донбасса. После начала операции, США и другие страны Запада начали вводить антироссийские санкции. В настоящий момент готовится десятый пакет. The Washington Post сообщал, что санкции против РФ не оправдали ожиданий Запада. Новый пакет санкций ЕС против России планируют принять в феврале, пишет RT. В свою очередь, внешняя торговля России вышла на уровень до начала СВО, сообщает «Национальная служба новостей».