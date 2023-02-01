В США ввели санкции против лиц, кто помогает РФ уклоняться от ограничений

01 февраля 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Санкции введены в отношении 22 физических и юридических лиц, сообщил Уолли Адейемо Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввели санкции против 22 физических и юридических лиц, связанные с деятельность по поддержке военно-промышленного комплекса РФ и уклонению от антироссийских санкций. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США. «Нацеливание на доверенных [РФ] лиц — это один из многих шагов, которые Минфин и наша коалиция партнеров предприняли и продолжают предпринимать для ужесточения санкций против российского оборонного сектора, его благотворителей и его сторонников», — заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо. Уточняется, что санкции были введены против 22 физических и юридических лиц из разных стран. Например, санкции были включены против российского бизнесмена Игоря Зименкова. Его подозревают в том, что он возглавляет «российскую сеть уклонения от санкций». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам российского президента, заключается в защите мирного населения Донбасса. После начала операции, США и другие страны Запада начали вводить антироссийские санкции. В настоящий момент готовится десятый пакет. The Washington Post сообщал, что санкции против РФ не оправдали ожиданий Запада. Новый пакет санкций ЕС против России планируют принять в феврале, пишет RT. В свою очередь, внешняя торговля России вышла на уровень до начала СВО, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввели санкции против 22 физических и юридических лиц, связанные с деятельность по поддержке военно-промышленного комплекса РФ и уклонению от антироссийских санкций. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США. «Нацеливание на доверенных [РФ] лиц — это один из многих шагов, которые Минфин и наша коалиция партнеров предприняли и продолжают предпринимать для ужесточения санкций против российского оборонного сектора, его благотворителей и его сторонников», — заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо. Уточняется, что санкции были введены против 22 физических и юридических лиц из разных стран. Например, санкции были включены против российского бизнесмена Игоря Зименкова. Его подозревают в том, что он возглавляет «российскую сеть уклонения от санкций». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам российского президента, заключается в защите мирного населения Донбасса. После начала операции, США и другие страны Запада начали вводить антироссийские санкции. В настоящий момент готовится десятый пакет. The Washington Post сообщал, что санкции против РФ не оправдали ожиданий Запада. Новый пакет санкций ЕС против России планируют принять в феврале, пишет RT. В свою очередь, внешняя торговля России вышла на уровень до начала СВО, сообщает «Национальная служба новостей».