В ХМАО произошла третья за сутки дорожная авария со смертельным исходом. В Нягани столкнулись Lada и Volkswagen, в результате чего погиб мужчина, сообщается в telegram-канале «Полиция Югры».
«На перекрестке улиц Ленинградская и Уральская произошло столкновение автомобилей Lada и Volkswagen. На месте происшествия скончался мужчина, находившийся в отечественном автомобиле», — сообщает пресс-служба ведомства в соцсети.
На месте столкновения работают сотрудники полиции. Причины аварии устанавливаются.
Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганском районе ХМАО в результате столкновения с грузовиком MAN погибло четыре человека. Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло на трассе «Сургут-Нижневартовск».
Видео: telegram-канал «Полиция Югры»
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.