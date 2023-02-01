В ХМАО произошло третье за сутки смертельное ДТП. Видео

02 февраля 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

В Нягани в ДТП погиб мужчина (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО произошла третья за сутки дорожная авария со смертельным исходом. В Нягани столкнулись Lada и Volkswagen, в результате чего погиб мужчина, сообщается в telegram-канале «Полиция Югры». «На перекрестке улиц Ленинградская и Уральская произошло столкновение автомобилей Lada и Volkswagen. На месте происшествия скончался мужчина, находившийся в отечественном автомобиле», — сообщает пресс-служба ведомства в соцсети. На месте столкновения работают сотрудники полиции. Причины аварии устанавливаются. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганском районе ХМАО в результате столкновения с грузовиком MAN погибло четыре человека. Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло на трассе «Сургут-Нижневартовск». Видео: telegram-канал «Полиция Югры»

В ХМАО произошла третья за сутки дорожная авария со смертельным исходом. В Нягани столкнулись Lada и Volkswagen, в результате чего погиб мужчина, сообщается в telegram-канале «Полиция Югры». «На перекрестке улиц Ленинградская и Уральская произошло столкновение автомобилей Lada и Volkswagen. На месте происшествия скончался мужчина, находившийся в отечественном автомобиле», — сообщает пресс-служба ведомства в соцсети. На месте столкновения работают сотрудники полиции. Причины аварии устанавливаются. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганском районе ХМАО в результате столкновения с грузовиком MAN погибло четыре человека. Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло на трассе «Сургут-Нижневартовск». Видео: telegram-канал «Полиция Югры»