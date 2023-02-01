01 февраля 2023

В Екатеринбурге больше 10 дней ищут пропавшего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз мужчина выходил на связь 21 января Фото:

В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами 13 дней ищет пропавшего 26-летнего Михаила Логинов. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 170 сантиметров, спортивное телосложение, белые короткие волосы, голубые глаза. Одежда, в которой был мужчина в момент пропажи — неизвестна», — сообщили поисковики на официальном сайте.

Последний раз пропавшего видели 21 января, с тех пор мужчина не выходит на связь. Если вы видели Михаила или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 601-80-76.

Фото:

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В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами 13 дней ищет пропавшего 26-летнего Михаила Логинов. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, спортивное телосложение, белые короткие волосы, голубые глаза. Одежда, в которой был мужчина в момент пропажи — неизвестна», — сообщили поисковики на официальном сайте. Последний раз пропавшего видели 21 января, с тех пор мужчина не выходит на связь. Если вы видели Михаила или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 601-80-76.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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