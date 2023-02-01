В Екатеринбурге больше 10 дней ищут пропавшего мужчину. Фото

02 февраля 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчина выходил на связь 21 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами 13 дней ищет пропавшего 26-летнего Михаила Логинов. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, спортивное телосложение, белые короткие волосы, голубые глаза. Одежда, в которой был мужчина в момент пропажи — неизвестна», — сообщили поисковики на официальном сайте. Последний раз пропавшего видели 21 января, с тех пор мужчина не выходит на связь. Если вы видели Михаила или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 601-80-76. Фото: официальный сайт «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами 13 дней ищет пропавшего 26-летнего Михаила Логинов. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, спортивное телосложение, белые короткие волосы, голубые глаза. Одежда, в которой был мужчина в момент пропажи — неизвестна», — сообщили поисковики на официальном сайте. Последний раз пропавшего видели 21 января, с тех пор мужчина не выходит на связь. Если вы видели Михаила или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 601-80-76.