Последний раз мужчина выходил на связь 21 января
В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами 13 дней ищет пропавшего 26-летнего Михаила Логинов. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 170 сантиметров, спортивное телосложение, белые короткие волосы, голубые глаза. Одежда, в которой был мужчина в момент пропажи — неизвестна», — сообщили поисковики на официальном сайте.
Последний раз пропавшего видели 21 января, с тех пор мужчина не выходит на связь. Если вы видели Михаила или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 601-80-76.
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