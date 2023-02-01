01 февраля 2023

Полицейские поймали екатеринбуржца с наркотиками, пытавшегося убежать от них

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, машина полиции, полицейская машина, ппс, полиция, патруль полиции
Наряд ППС задержал екатеринбуржца, который пытался убежать от них Фото:

В Екатеринбурге полицейские догнали мужчину, который при попытке убежать от силовиков выбросил предмет похожий на сверток с наркотиками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«По предварительным данным, молодой человек по имени Александр, 1993 года рождения, житель Екатеринбурга, увидев машину наряда ППС, предпринял попытку спешно ретироваться. А когда его в ходе преследования полицейские настигли, он быстро выбросил некий предмет, похожий по внешнему виду на сверток с наркотическим веществом», — отметил Валерий Горелых.

По словам руководителя пресс-службы ведомства, на данный момент мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. «Гражданина направят на медицинское освидетельствование с целью выявления в крови наличия или отсутствия запрещенных веществ», — добавил Валерий Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге полицейские и сотрудники ФСБ задержали юношу, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков и оружия. Позднее сам задержанный подтвердил, что найденный силовиками товар и оружие принадлежат ему.

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В Екатеринбурге полицейские догнали мужчину, который при попытке убежать от силовиков выбросил предмет похожий на сверток с наркотиками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, молодой человек по имени Александр, 1993 года рождения, житель Екатеринбурга, увидев машину наряда ППС, предпринял попытку спешно ретироваться. А когда его в ходе преследования полицейские настигли, он быстро выбросил некий предмет, похожий по внешнему виду на сверток с наркотическим веществом», — отметил Валерий Горелых. По словам руководителя пресс-службы ведомства, на данный момент мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. «Гражданина направят на медицинское освидетельствование с целью выявления в крови наличия или отсутствия запрещенных веществ», — добавил Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге полицейские и сотрудники ФСБ задержали юношу, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков и оружия. Позднее сам задержанный подтвердил, что найденный силовиками товар и оружие принадлежат ему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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