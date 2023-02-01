Полицейские поймали екатеринбуржца с наркотиками, пытавшегося убежать от них

02 февраля 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

Наряд ППС задержал екатеринбуржца, который пытался убежать от них Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге полицейские догнали мужчину, который при попытке убежать от силовиков выбросил предмет похожий на сверток с наркотиками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, молодой человек по имени Александр, 1993 года рождения, житель Екатеринбурга, увидев машину наряда ППС, предпринял попытку спешно ретироваться. А когда его в ходе преследования полицейские настигли, он быстро выбросил некий предмет, похожий по внешнему виду на сверток с наркотическим веществом», — отметил Валерий Горелых. По словам руководителя пресс-службы ведомства, на данный момент мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. «Гражданина направят на медицинское освидетельствование с целью выявления в крови наличия или отсутствия запрещенных веществ», — добавил Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге полицейские и сотрудники ФСБ задержали юношу, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков и оружия. Позднее сам задержанный подтвердил, что найденный силовиками товар и оружие принадлежат ему.

В Екатеринбурге полицейские догнали мужчину, который при попытке убежать от силовиков выбросил предмет похожий на сверток с наркотиками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, молодой человек по имени Александр, 1993 года рождения, житель Екатеринбурга, увидев машину наряда ППС, предпринял попытку спешно ретироваться. А когда его в ходе преследования полицейские настигли, он быстро выбросил некий предмет, похожий по внешнему виду на сверток с наркотическим веществом», — отметил Валерий Горелых. По словам руководителя пресс-службы ведомства, на данный момент мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. «Гражданина направят на медицинское освидетельствование с целью выявления в крови наличия или отсутствия запрещенных веществ», — добавил Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге полицейские и сотрудники ФСБ задержали юношу, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков и оружия. Позднее сам задержанный подтвердил, что найденный силовиками товар и оружие принадлежат ему.