В Екатеринбурге полиция и ФСБ задержали 19-летнего гангстера

В Екатеринбурге задержали мужчину, у которого нашли наркотики и патроны

30 января 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге силовики задержали молодого человека, у которого дома нашли коноплю и патроны Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге транспортная полиция совместно с коллегами из ФСБ задержали юношу, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков и оружия. Позже 19-летний местный житель подтвердил, что найденный силовиками товар и оружие принадлежат ему. Об этом URA.RU рассказали в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО. «Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму МВД с коллегами из ФСБ и при поддержке бойцов Росгвардии задержали 19-летнего местного жителя. Молодой человек выращивал в своей квартире коноплю, а также хранил 350 боевых патронов. Задержали ранее не судимого юношу на станции Екатеринбург-Пассажирский», — сказано в сообщении. Силовики обнаружили 14 пиротехнических петард, два контейнера с порохом общей массой 20 граммов, порядка 350 патронов различного калибра, две боевые пружины, два ствола, рамку, затвор, рукоять и два магазина от пистолета Макарова. Здесь же находились 25 гильз, капсюли, контейнеры с металлическими шариками, дробью и свинцовые пули для патрона калибром 9 мм в количестве свыше 150 штук. «Молодой человек подтвердил, что найденное стражами порядка действительно принадлежит ему. Откуда у молодого человека взялось столько составных частей оружия и боеприпасов, а также наркотики, екатеринбуржец пояснять отказался. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде», — отметили в силовом ведомстве. Ранее URA.RU писало, что спецназ Нижнего Тагила (Свердловская область) задержал пенсионерку, снабжавшую город героином. У 66-летней пенсионерки дома нашли 20 граммов героина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге транспортная полиция совместно с коллегами из ФСБ задержали юношу, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков и оружия. Позже 19-летний местный житель подтвердил, что найденный силовиками товар и оружие принадлежат ему. Об этом URA.RU рассказали в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО. «Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму МВД с коллегами из ФСБ и при поддержке бойцов Росгвардии задержали 19-летнего местного жителя. Молодой человек выращивал в своей квартире коноплю, а также хранил 350 боевых патронов. Задержали ранее не судимого юношу на станции Екатеринбург-Пассажирский», — сказано в сообщении. Силовики обнаружили 14 пиротехнических петард, два контейнера с порохом общей массой 20 граммов, порядка 350 патронов различного калибра, две боевые пружины, два ствола, рамку, затвор, рукоять и два магазина от пистолета Макарова. Здесь же находились 25 гильз, капсюли, контейнеры с металлическими шариками, дробью и свинцовые пули для патрона калибром 9 мм в количестве свыше 150 штук. «Молодой человек подтвердил, что найденное стражами порядка действительно принадлежит ему. Откуда у молодого человека взялось столько составных частей оружия и боеприпасов, а также наркотики, екатеринбуржец пояснять отказался. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде», — отметили в силовом ведомстве. Ранее URA.RU писало, что спецназ Нижнего Тагила (Свердловская область) задержал пенсионерку, снабжавшую город героином. У 66-летней пенсионерки дома нашли 20 граммов героина.