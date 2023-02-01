Прокуратура начала проверку в дочке «Роснефти» из-за жалоб на невыплату зарплаты инвалидам

Прокуратура ХМАО начала проверку дочернего предприятия «Роснефти» «Самотлорнефтегаз» из-за жалобы на невыплату зарплаты работникам общества слепых. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Прокуратура проводит проверку по публикации СМИ по факту несвоевременной выплаты заработной платы работникам Всероссийского Общества слепых в ХМАО. В рамках настоящей проверки будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства принимающей на работу инвалидов стороной, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин», — сказано в сообщении ведомства.
В прокуратуре добавили, что ранее уже проводили проверку на предприятии и нашла нарушения связанные со сроками оплаты. Тогда в адрес руководителя было внесено представление.
Ранее URA.RU писало, что общество слепых в ХМАО заключило договор с «Самотлорнефтегазом» для трудоустройства инвалидов по специальной квоте. Но компания посчитала, что заплатила больше необходимого, и подала иск в суд. После этого общество заявило, что готовит ответный судебный иск к «Самотлорнефтегазу» из-за задержки зарплаты инвалидам.
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