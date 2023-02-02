Пермское предприятие будет производить видеокамеры для критической инфраструктуры

Камеры обладают защитой от взрывов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Взрывозащищенные камеры видеонаблюдения, производимые пермской компанией «АйТек ПРО», включены в реестр промышленной продукции, производимой в РФ. Это позволит производителю участвовать в госзакупках для учреждений критической информационной инфраструктуры, сообщается на сайте правительства Пермского края.

«Минпромторг России расширил перечень отечественного оборудования для систем видеонаблюдения и внес в Реестр промышленной продукции, взрывозащищенные камеры „АйТек ПРО“», — передает сайт кабмина. Камеры смогут устанавливать в больницах, школах, вокзалах, аэропортах и других важных объектах.

Как заявили в самой компании, сейчас в стране большинство закупок проходит с обязательным участием российских компаний. Взаимодействие с отечественными производителями более оперативное и надежное, так как российский поставщик может предоставить больше гарантий и обеспечить техподдержку.