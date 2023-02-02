Пермское предприятие будет производить видеокамеры для критической инфраструктуры

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Установка видеокамер и систем безопасности в школе. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамера, тепловизор, система безопасности
Камеры обладают защитой от взрывов Фото:

Взрывозащищенные камеры видеонаблюдения, производимые пермской компанией «АйТек ПРО», включены в реестр промышленной продукции, производимой в РФ. Это позволит производителю участвовать в госзакупках для учреждений критической информационной инфраструктуры, сообщается на сайте правительства Пермского края.

«Минпромторг России расширил перечень отечественного оборудования для систем видеонаблюдения и внес в Реестр промышленной продукции, взрывозащищенные камеры „АйТек ПРО“», — передает сайт кабмина. Камеры смогут устанавливать в больницах, школах, вокзалах, аэропортах и других важных объектах.

Как заявили в самой компании, сейчас в стране большинство закупок проходит с обязательным участием российских компаний. Взаимодействие с отечественными производителями более оперативное и надежное, так как российский поставщик может предоставить больше гарантий и обеспечить техподдержку.

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Взрывозащищенные камеры видеонаблюдения, производимые пермской компанией «АйТек ПРО», включены в реестр промышленной продукции, производимой в РФ. Это позволит производителю участвовать в госзакупках для учреждений критической информационной инфраструктуры, сообщается на сайте правительства Пермского края. «Минпромторг России расширил перечень отечественного оборудования для систем видеонаблюдения и внес в Реестр промышленной продукции, взрывозащищенные камеры „АйТек ПРО“», — передает сайт кабмина. Камеры смогут устанавливать в больницах, школах, вокзалах, аэропортах и других важных объектах. Как заявили в самой компании, сейчас в стране большинство закупок проходит с обязательным участием российских компаний. Взаимодействие с отечественными производителями более оперативное и надежное, так как российский поставщик может предоставить больше гарантий и обеспечить техподдержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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