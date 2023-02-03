Фармакологи раскрыли опасность приема витаминов

Фармакологи: витамины с неправильной дозировкой опасны для здоровья
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Перед употреблением витаминов необходимо проконсультироваться с врачем Фото:

Неправильная дозировка витаминов или же их употребление без консультации с врачом могут навредить здоровью человека. Об этом рассказали фармакологи Департамента фармации и фармакологии университета Witwatersrand из Южной Африки Нилавени Падаячи и Варша Бангали.

«Витамины полезны, если принимать их по правильным причинам и в соответствии с предписаниями врача», — передает слова специалистов издание «Ридус». Они добавили, что, например, фолиевая кислота может быть полезна для беременных с устранением проблем нервной трубки плода, а людям, уменьшающим потребление красного мяса, будет полезен витамин В6.

Также фармакологи посоветовали обращать внимание на побочные эффекты каких-либо витаминов и минералов. Например, чрезмерное употребление витамина А вызывает поражение печени, а витамин С в больших дозах приводит к образованию камней в почках.

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Неправильная дозировка витаминов или же их употребление без консультации с врачом могут навредить здоровью человека. Об этом рассказали фармакологи Департамента фармации и фармакологии университета Witwatersrand из Южной Африки Нилавени Падаячи и Варша Бангали. «Витамины полезны, если принимать их по правильным причинам и в соответствии с предписаниями врача», — передает слова специалистов издание «Ридус». Они добавили, что, например, фолиевая кислота может быть полезна для беременных с устранением проблем нервной трубки плода, а людям, уменьшающим потребление красного мяса, будет полезен витамин В6. Также фармакологи посоветовали обращать внимание на побочные эффекты каких-либо витаминов и минералов. Например, чрезмерное употребление витамина А вызывает поражение печени, а витамин С в больших дозах приводит к образованию камней в почках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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