Фармакологи раскрыли опасность приема витаминов

Неправильная дозировка витаминов или же их употребление без консультации с врачом могут навредить здоровью человека. Об этом рассказали фармакологи Департамента фармации и фармакологии университета Witwatersrand из Южной Африки Нилавени Падаячи и Варша Бангали.
«Витамины полезны, если принимать их по правильным причинам и в соответствии с предписаниями врача», — передает слова специалистов издание «Ридус». Они добавили, что, например, фолиевая кислота может быть полезна для беременных с устранением проблем нервной трубки плода, а людям, уменьшающим потребление красного мяса, будет полезен витамин В6.
Также фармакологи посоветовали обращать внимание на побочные эффекты каких-либо витаминов и минералов. Например, чрезмерное употребление витамина А вызывает поражение печени, а витамин С в больших дозах приводит к образованию камней в почках.
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