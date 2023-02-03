Свердловские зэки выполнили заказ на полмиллиарда для главного танкового завода РФ

Осужденные в ИК-12 и ИК-13 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выполнили крупный заказ для «Уралвагонзавода», производящего танки и БМП для Минобороны РФ. Об этом URA.RU сообщили ГУФСИН по Свердловской области.
«Общая сумма заказа составила более 560 миллионов рублей. Большая часть заказа — 527,3 миллиона рублей пришлась на долю ИК-12, на ИК-13 — 33,4 миллиона рублей. По условиям заказа, колонии поставили „Уралвагонзаводу“ готовую продукцию и оказали услуги по обработке изделий из металла», — поделились в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что 250 осужденных из Свердловской области трудоустроили на предприятия «Уралвагонзавода». Переговоры о сотрудничестве шли больше года. На производства отправляют квалифицированных осужденных, у которых есть соответствующие специальность и практический опыт.
Колонии поставили «Уралвагонзаводу» готовую продукцию и оказали услуги по обработке изделий из металла
Осужденные в ИК-12 и ИК-13 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выполнили крупный заказ для «Уралвагонзавода», производящего танки и БМП для Минобороны РФ. Об этом URA.RU сообщили ГУФСИН по Свердловской области. «Общая сумма заказа составила более 560 миллионов рублей. Большая часть заказа — 527,3 миллиона рублей пришлась на долю ИК-12, на ИК-13 — 33,4 миллиона рублей. По условиям заказа, колонии поставили „Уралвагонзаводу“ готовую продукцию и оказали услуги по обработке изделий из металла», — поделились в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что 250 осужденных из Свердловской области трудоустроили на предприятия «Уралвагонзавода». Переговоры о сотрудничестве шли больше года. На производства отправляют квалифицированных осужденных, у которых есть соответствующие специальность и практический опыт.