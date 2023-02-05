Города ХМАО заволокло туманом. Фото, видео

06 февраля 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Туман накрыл города ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Туман накрыл города ХМАО. Снимками природного явления жители Нефтеюганска и Сургута делятся в соцсетях. «Красота», — подписала пост с фото Жанна Тимофеева в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «Подскажите что за дымка может быть и запах гари?» — поделился анонимный пользователь в группе «Это Юганск, детка». В комментариях жители спорят о происхождении тумана, часть пользователей выказывается, что это обычный туман, другая сообщает о неприятном запахе. «На улице не пахнет дымом», — поделилась Екатерина Булыгина. «В 6,9 микрорайоне тоже дымка и запах гари, как будто мусор горит», — написала Людмила Зайцева. Мария Орлова прокомментировала, что запаха нет. «Это туман. 13 [микрорайон] весь в тумане». «Туман будто тонкая вуаль над городом», — подписали видео в группе «О, Сургут». Водители предупреждают друг друга об опасности. «Туман на очистных, аккуратнее», — написал пользователь Aleksandr в местном telegram-канале для сургутских автомобилистов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на выходных, 3—4 февраля, в отдельные районы придет потепление до -3 градусов. В остальных районах средняя температура днем составит 9—12 градусов ниже нуля. Жители спорят о происхождении тумана, часть пользователей сообщает о неприятном запахе «Другой регион-86|Нефтеюганск», «ВКонтакте» Туман в Нефтеюганске Жанна Тимофеева, «Типичный Нефтеюганск», «ВКонтакте» Туман в Сургуте Тelegram-канал «Местоположение ДПС Сургут» Туман в Нефтеюганске «Это Юганск, детка», «ВКонтакте» Туман в Сургуте Тelegram-канал «О, Сургут!»

Туман накрыл города ХМАО. Снимками природного явления жители Нефтеюганска и Сургута делятся в соцсетях. «Красота», — подписала пост с фото Жанна Тимофеева в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «Подскажите что за дымка может быть и запах гари?» — поделился анонимный пользователь в группе «Это Юганск, детка». В комментариях жители спорят о происхождении тумана, часть пользователей выказывается, что это обычный туман, другая сообщает о неприятном запахе. «На улице не пахнет дымом», — поделилась Екатерина Булыгина. «В 6,9 микрорайоне тоже дымка и запах гари, как будто мусор горит», — написала Людмила Зайцева. Мария Орлова прокомментировала, что запаха нет. «Это туман. 13 [микрорайон] весь в тумане». «Туман будто тонкая вуаль над городом», — подписали видео в группе «О, Сургут». Водители предупреждают друг друга об опасности. «Туман на очистных, аккуратнее», — написал пользователь Aleksandr в местном telegram-канале для сургутских автомобилистов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на выходных, 3—4 февраля, в отдельные районы придет потепление до -3 градусов. В остальных районах средняя температура днем составит 9—12 градусов ниже нуля.