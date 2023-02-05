В городе ЯНАО с более сложной логистикой цена на детские продукты оказалась дешевле

06 февраля 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Детское питание в Ноябрьске самое дорогое в ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) средняя цена на ряд продуктов для детского питания самая высокая в округе. Об этом сообщается на сайте Тюменьстата в еженедельном мониторинге средних потребительских цен. «Средние потребительские цены и тарифы на товары и услуги, включенные в набор для еженедельного наблюдения, в ЯНАО на 30.01.2023 года: смеси сухие молочные для детского питания, килограмм — в Салехарде 1497 рублей, в Ноябрьске 1594,29 рубля. Консервы овощные для детского питания, килограмм — в Салехарде 733,66 рубля, в Ноябрьске 747,73 рубля», — сообщается на сайте. При этом средняя цена на мясные консервы для детского питания в Ноябрьске на 500 рублей ниже за килограмм, чем в административном центре. Также отмечается, что пеленки для новорожденных в Ноябрьске дороже, чем в Салехарде. 435 рублей и 315 рублей соответственно. Агентство направило запрос в пресс-службу Управления федеральной антимонопольной службы с просьбой прокомментировать, что может повлиять на стоимость продуктов в разных городах региона. На момент публикации ответ получен не был. Ранее сообщалось, что в Красноселькупском районе ЯНАО творог стоит почти тысячу рублей за килограмм. В Лабытнанги на эти деньги можно купить два килограмма творога.

В Ноябрьске (ЯНАО) средняя цена на ряд продуктов для детского питания самая высокая в округе. Об этом сообщается на сайте Тюменьстата в еженедельном мониторинге средних потребительских цен. «Средние потребительские цены и тарифы на товары и услуги, включенные в набор для еженедельного наблюдения, в ЯНАО на 30.01.2023 года: смеси сухие молочные для детского питания, килограмм — в Салехарде 1497 рублей, в Ноябрьске 1594,29 рубля. Консервы овощные для детского питания, килограмм — в Салехарде 733,66 рубля, в Ноябрьске 747,73 рубля», — сообщается на сайте. При этом средняя цена на мясные консервы для детского питания в Ноябрьске на 500 рублей ниже за килограмм, чем в административном центре. Также отмечается, что пеленки для новорожденных в Ноябрьске дороже, чем в Салехарде. 435 рублей и 315 рублей соответственно. Агентство направило запрос в пресс-службу Управления федеральной антимонопольной службы с просьбой прокомментировать, что может повлиять на стоимость продуктов в разных городах региона. На момент публикации ответ получен не был. Ранее сообщалось, что в Красноселькупском районе ЯНАО творог стоит почти тысячу рублей за килограмм. В Лабытнанги на эти деньги можно купить два килограмма творога.