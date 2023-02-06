Ведущий артист пермского Театра-Театра представит моноспектакль о Вертинском

Без песен под гитару спектакль об Александре Вертинском невозможен Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Спектакль-концерт о шансонье Александре Вертинском представит в Перми ведущий артист Театра-Театра Альберт Макаров. Как отмечают в театре, в постановке судьбы Вертинского и Макарова переплетаются — дело в том, что певец в свое время тоже хотел сыграть большую роль — в МХТ.

«Вертинский хотел стать актером и сыграть на сцене настоящую драматическую роль — Барона из пьесы Горького „На дне“. Приехав в Москву в 1913 году, он пробовался в МХТ и прошел большой конкурс, когда к показу допускались пятеро из пятисот претендентов. Экзамен принимал „весь цвет театра“, в том числе сам Станиславский. Именно он Вертинского и „зарубил“», — рассказывается в соцсетях ТТ. Макаров же в спектакле делится историей своего поступления в институт культуры.

Сразу два показа спектакля «Вертинский» (16+) пройдут на «Сцене-Молот» 12 февраля. В следующий раз увидеть Альберта Макарова в образе Александра Вертинского можно будет только в марте.