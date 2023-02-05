05 февраля 2023

Сенатор из ХМАО выразил соболезнования жертвам трагедии в Сирии и Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, исаков эдуард
Исаков отметил, что в прошлом году посетил Сирию и был восхищен этой страной Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выразил глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших во время мощного землетрясения, эпицентр которого зафиксирован в Турции. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Сегодня Турцию и Сирийскую Арабскую Республику объединило общее горе — два мощных землетрясения сотрясли обе страны. Одна из крупнейших катастроф за последние годы, унесшая более 1000 жизней. Я выражаю глубокие соболезнования в связи с тяжелыми последствиями землетрясения всем семьям и друзьям погибших», — поделился Исаков в посте. Сенатор рассказал, что в прошлом году посетил Сирию и был восхищен красотой архитектуры и природы, теплом и гостеприимством местных жителей.

Ранее URA.RU сообщало, что мощное землетрясение с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. Магнитуда землетрясения составила 7,8. Жертвами трагедии стало более 1000 человек, более пяти тысяч получили ранения.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выразил глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших во время мощного землетрясения, эпицентр которого зафиксирован в Турции. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Сегодня Турцию и Сирийскую Арабскую Республику объединило общее горе — два мощных землетрясения сотрясли обе страны. Одна из крупнейших катастроф за последние годы, унесшая более 1000 жизней. Я выражаю глубокие соболезнования в связи с тяжелыми последствиями землетрясения всем семьям и друзьям погибших», — поделился Исаков в посте. Сенатор рассказал, что в прошлом году посетил Сирию и был восхищен красотой архитектуры и природы, теплом и гостеприимством местных жителей. Ранее URA.RU сообщало, что мощное землетрясение с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. Магнитуда землетрясения составила 7,8. Жертвами трагедии стало более 1000 человек, более пяти тысяч получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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