Сенатор из ХМАО выразил соболезнования жертвам трагедии в Сирии и Турции

06 февраля 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Исаков отметил, что в прошлом году посетил Сирию и был восхищен этой страной Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выразил глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших во время мощного землетрясения, эпицентр которого зафиксирован в Турции. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Сегодня Турцию и Сирийскую Арабскую Республику объединило общее горе — два мощных землетрясения сотрясли обе страны. Одна из крупнейших катастроф за последние годы, унесшая более 1000 жизней. Я выражаю глубокие соболезнования в связи с тяжелыми последствиями землетрясения всем семьям и друзьям погибших», — поделился Исаков в посте. Сенатор рассказал, что в прошлом году посетил Сирию и был восхищен красотой архитектуры и природы, теплом и гостеприимством местных жителей. Ранее URA.RU сообщало, что мощное землетрясение с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. Магнитуда землетрясения составила 7,8. Жертвами трагедии стало более 1000 человек, более пяти тысяч получили ранения.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выразил глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших во время мощного землетрясения, эпицентр которого зафиксирован в Турции. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Сегодня Турцию и Сирийскую Арабскую Республику объединило общее горе — два мощных землетрясения сотрясли обе страны. Одна из крупнейших катастроф за последние годы, унесшая более 1000 жизней. Я выражаю глубокие соболезнования в связи с тяжелыми последствиями землетрясения всем семьям и друзьям погибших», — поделился Исаков в посте. Сенатор рассказал, что в прошлом году посетил Сирию и был восхищен красотой архитектуры и природы, теплом и гостеприимством местных жителей. Ранее URA.RU сообщало, что мощное землетрясение с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. Магнитуда землетрясения составила 7,8. Жертвами трагедии стало более 1000 человек, более пяти тысяч получили ранения.