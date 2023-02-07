В Нягани начали ремонт дома, пострадавшего от пожара Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нягани (ХМАО) начались восстановительные работы по ремонту двухэтажного дома по улице Уральская. Дом ранее пострадал от пожара, сообщил мэр города Иван Ямашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«После пожара приступили к восстановительным работам по ул. Уральской, дом 71. Для приведения в порядок жилых помещений ремонт: покрасить потолки, оклеить стены обоями, произвести ремонт покрытия пола с заменой утеплителя, заменить обшивку стен», — сообщил Иван Ямашев в соцсети.

Также в доме будут заменены дверные проемы и оконные блоки, сантехническое оборудование и электропроводка. Работы планируется завершить до 1 марта.

По данным ГУ МЧС по ХМАО, пожар в двухэтажном жилом доме по улице Уральская, 71 произошел 24 января. Большинство жильцов покинуло дом самостоятельно, при помощи пожарных эвакуировано пять человек.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нягани жильцы нового дома обратились в окружную прокуратуру с жалобой на трещины в стенах. Мэр города Иван Ямашев заверил жильцов, что выявленные нарушения будут устранены подрядной организацией, так как дом находится на гарантийном обслуживании.