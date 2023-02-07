07 февраля 2023
06 февраля 2023

В ХМАО восстановят дом, пострадавший от пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, магнитогорск, подъезд, ремонт
В Нягани начали ремонт дома, пострадавшего от пожара Фото:

В Нягани (ХМАО) начались восстановительные работы по ремонту двухэтажного дома по улице Уральская. Дом ранее пострадал от пожара, сообщил мэр города Иван Ямашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«После пожара приступили к восстановительным работам по ул. Уральской, дом 71. Для приведения в порядок жилых помещений ремонт: покрасить потолки, оклеить стены обоями, произвести ремонт покрытия пола с заменой утеплителя, заменить обшивку стен», — сообщил Иван Ямашев в соцсети.

Также в доме будут заменены дверные проемы и оконные блоки, сантехническое оборудование и электропроводка. Работы планируется завершить до 1 марта.

По данным ГУ МЧС по ХМАО, пожар в двухэтажном жилом доме по улице Уральская, 71 произошел 24 января. Большинство жильцов покинуло дом самостоятельно, при помощи пожарных эвакуировано пять человек.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нягани жильцы нового дома обратились в окружную прокуратуру с жалобой на трещины в стенах. Мэр города Иван Ямашев заверил жильцов, что выявленные нарушения будут устранены подрядной организацией, так как дом находится на гарантийном обслуживании.

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В Нягани (ХМАО) начались восстановительные работы по ремонту двухэтажного дома по улице Уральская. Дом ранее пострадал от пожара, сообщил мэр города Иван Ямашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «После пожара приступили к восстановительным работам по ул. Уральской, дом 71. Для приведения в порядок жилых помещений ремонт: покрасить потолки, оклеить стены обоями, произвести ремонт покрытия пола с заменой утеплителя, заменить обшивку стен», — сообщил Иван Ямашев в соцсети. Также в доме будут заменены дверные проемы и оконные блоки, сантехническое оборудование и электропроводка. Работы планируется завершить до 1 марта. По данным ГУ МЧС по ХМАО, пожар в двухэтажном жилом доме по улице Уральская, 71 произошел 24 января. Большинство жильцов покинуло дом самостоятельно, при помощи пожарных эвакуировано пять человек. Ранее URA.RU рассказало, что в Нягани жильцы нового дома обратились в окружную прокуратуру с жалобой на трещины в стенах. Мэр города Иван Ямашев заверил жильцов, что выявленные нарушения будут устранены подрядной организацией, так как дом находится на гарантийном обслуживании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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