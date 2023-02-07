В ХМАО «Транснефть-Сибирь» уличили в сокрытии информации о руководителе

Филиал «Транснефть-Сибирь» скрыл информацию о смене руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Региональная служба по тарифам (РСТ) ХМАО вынесла предостережение филиалу «Транснефть-Сибирь» в Нефтеюганске из-за того, что предприятие не предоставило в срок информацию о смене руководителя. Результаты проверки размещены в Едином реестре проверок генеральной прокуратуры РФ.

«В соответствии с приказом на должность начальника управления филиала организации с 07.09.2022 переведен Монастырский Р. К. Организация в лице обязана была до 19.09.2022 включительно опубликовать эту информацию в информационно-аналитической системе, но не разместила ее в указанный срок, что подтверждается скриншотом с Портала публикации сведений, подлежащих свободному доступу Федеральной антимонопольной службы», — сказано в предостережении. Документ гласит, что таким образом предприятие нарушило обязательные требования законодательства о стандартах раскрытия информации.

Редакция URA.RU обратилась за разъяснением в «Транснефть- Сибирь». «Всю информацию предоставили, вопрос закрыт», — ответили в пресс-службе предприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что муниципальных служащих в Сургутском районе привлекли к ответственности за недостоверные сведения в справках о доходах. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.