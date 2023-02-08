08 февраля 2023

В декабре 2022 года пермяки взяли рекордное число ипотечных кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки в декабре набрали ипотечных кредитов на 12 млрд рублей Фото:

В Пермском крае в декабре 2022 года было выдано 4,2 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму почти 12 млрд рублей. Объем выданных ИЖК в последний месяц года стал максимальным за предыдущие пять лет, сообщили в пресс-службе пермского отделения Центробанка.

«Основным фактором сохранения спроса на ипотечные кредиты стала программа льготной ипотеки, которая была продлена до 1 июля 2024 года. С 1 января условия ее предоставления были скорректированы. Теперь льготный кредит для покупки квартиры в новостройке, земельного участка под строительство или возведения частного дома можно оформить под 8% годовых», — сообщил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

На долю ИЖК приходится почти четверть всего объема розничного кредитования в регионе. Общая задолженность пермяков по ипотечным кредитам за год выросла на 16 процентов и составила 224,2 млрд рублей. На покупку жилья в декабре 2022 года жители Пермского края брали в банках кредиты в среднем на сумму 2,8 млн рублей. Средний срок кредитования составил 23 года.

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В Пермском крае в декабре 2022 года было выдано 4,2 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму почти 12 млрд рублей. Объем выданных ИЖК в последний месяц года стал максимальным за предыдущие пять лет, сообщили в пресс-службе пермского отделения Центробанка. «Основным фактором сохранения спроса на ипотечные кредиты стала программа льготной ипотеки, которая была продлена до 1 июля 2024 года. С 1 января условия ее предоставления были скорректированы. Теперь льготный кредит для покупки квартиры в новостройке, земельного участка под строительство или возведения частного дома можно оформить под 8% годовых», — сообщил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. На долю ИЖК приходится почти четверть всего объема розничного кредитования в регионе. Общая задолженность пермяков по ипотечным кредитам за год выросла на 16 процентов и составила 224,2 млрд рублей. На покупку жилья в декабре 2022 года жители Пермского края брали в банках кредиты в среднем на сумму 2,8 млн рублей. Средний срок кредитования составил 23 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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