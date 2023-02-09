Пермяку заварили дверь гаража за неуплату взносов

Пермяку пришлось выпиливать дверь в гараже, из-за чего ворота повредились Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Перми обратился в полицию после того, как дверь его гаража заварили. В ходе разбирательств выяснилось, что доступ ему ограничили члены гаражного кооператива, куда он не вносил взносы. После этого пермяк подал заявление на кооператив в суд, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«В ходе проверки его заявления гражданин узнал, что общим собранием кооператива было принято решение об ограничении доступа в гаражи тем людям, которые не уплачивают взносы», — говорится в решении. Эти действия истец посчитал незаконными.

Чтобы открыть ворота гаража, истцу пришлось разрезать шов специальным инструментом. Из-за это на дверях остались повреждения. После выяснения обстоятельств пермяк подал в суд на кооператив с требованием возместить ущерб. Суд иск удовлетворил.