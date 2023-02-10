В Свердловской области спрогнозировали рост случаев бешенства

10 февраля 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

В регионе готовятся регистрировать новые случаи бешенства среди животных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рост заболеваемости бешенством среди животных в Свердловской области продолжится. Такой прогноз дал директор департамента ветеринарии региона Евгений Трушкин на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Бешенство — это цикличное заболевание. Если в 2016 году регистрировали порядка 70 случаев, то затем пошел спад. В 2021 году было девять случаев, в 2022-м — 28. На сегодня зарегистрировано уже восемь случаев бешенства и скорее всего эта цифра будет расти», — поделился Трушкин. Из восьми случаев бешенства в этом году семь — у диких животных и еще одно — у бездомной собаки. Объявлен карантин в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга, а также в Полевском, Белоярском и Байкаловском районах. Самыми опасными для человека животными, которые переносят бешенство, являются лисица, енотовидная собака, волк, кошка и грызуны. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге до 16 марта ввели карантин по бешенству. Поводом стал зарегистрированный случай бешенства у собаки на территории города.

Рост заболеваемости бешенством среди животных в Свердловской области продолжится. Такой прогноз дал директор департамента ветеринарии региона Евгений Трушкин на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Бешенство — это цикличное заболевание. Если в 2016 году регистрировали порядка 70 случаев, то затем пошел спад. В 2021 году было девять случаев, в 2022-м — 28. На сегодня зарегистрировано уже восемь случаев бешенства и скорее всего эта цифра будет расти», — поделился Трушкин. Из восьми случаев бешенства в этом году семь — у диких животных и еще одно — у бездомной собаки. Объявлен карантин в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга, а также в Полевском, Белоярском и Байкаловском районах. Самыми опасными для человека животными, которые переносят бешенство, являются лисица, енотовидная собака, волк, кошка и грызуны. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге до 16 марта ввели карантин по бешенству. Поводом стал зарегистрированный случай бешенства у собаки на территории города.