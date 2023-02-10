Эксперты назвали топ-5 самых опасных животных в Свердловской области, разносящих бешенство

Лисица и енотовидная собака являются самыми опасными разносчиками бешенства в Свердловской области

Причиной появления диких животных в городах стали пищевые отходы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В топ-5 самых опасных животных для человека в Свердловской области, которые разносят бешенство, вошли лисица и енотовидная собака. Об этом рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона Александр Кузнецов.

«Лисица, енотовидная собака, волк, кошка и грызуны. Одни из причин появления диких животных в городах, это то, что люди производят много пищевых отходов, которые могут привлекать плотоядных животных. Также у молодых особей отсутствует страх над человеком», — сказал Александр Кузнецов.

Директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин отметил, что клиника болезней у дикого и домашнего животных идентична. «Ведут себя они одинаково, вирус один», — заявил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге до 16 марта ввели карантин по бешенству. Поводом стал зарегистрированный случай бешенства у собаки на территории города.