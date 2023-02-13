В НАТО признали нехватку боеприпасов для ВСУ

Столтенберг заявил о нехватке вооружения из-за высокого расхода снарядов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг
НАТО сталкиваются с дефицитом боеприпасов для ВСУ, заявил Йенс Столтенберг Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Большой расход боеприпасов украинской армии приводит к истощению запасов вооружения у НАТО и их союзников, а также создает большую нагрузку на оборонную промышленность. Об этом рассказал глава НАТО Йенс Столтенберг.

«Конфликт на Украине потребляет огромное количество боеприпасов и истощает запасы НАТО», — передает слова Столтенберга британская газета Financial Times. Глава Североатлантического альянса признал, что высочайший расход боеприпасов солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) превосходят темпы производства оружия западными странами и повышает нагрузку на их оборонную промышленность.

Ранее капитан 93-й украинской механизированной бригады Михаил с позывным «Полиглот» признал, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов, а среди тех, что остались значительная часть старых и небоеспособных снарядов. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал о значительно исчерпавшемся запасе ракет NASAMS и HIMARS у Вашингтона, передает RT. Руководство НАТО намеревается призвать страны-члены альянса нарастить свои собственные запасы оружия, пишет «Национальная служба новостей».

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большой расход боеприпасов украинской армии приводит к истощению запасов вооружения у НАТО и их союзников, а также создает большую нагрузку на оборонную промышленность. Об этом рассказал глава НАТО Йенс Столтенберг. «Конфликт на Украине потребляет огромное количество боеприпасов и истощает запасы НАТО», — передает слова Столтенберга британская газета Financial Times. Глава Североатлантического альянса признал, что высочайший расход боеприпасов солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) превосходят темпы производства оружия западными странами и повышает нагрузку на их оборонную промышленность. Ранее капитан 93-й украинской механизированной бригады Михаил с позывным «Полиглот» признал, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов, а среди тех, что остались значительная часть старых и небоеспособных снарядов. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал о значительно исчерпавшемся запасе ракет NASAMS и HIMARS у Вашингтона, передает RT. Руководство НАТО намеревается призвать страны-члены альянса нарастить свои собственные запасы оружия, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...