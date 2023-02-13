В НАТО признали нехватку боеприпасов для ВСУ

Столтенберг заявил о нехватке вооружения из-за высокого расхода снарядов ВСУ

13 февраля 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

НАТО сталкиваются с дефицитом боеприпасов для ВСУ, заявил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большой расход боеприпасов украинской армии приводит к истощению запасов вооружения у НАТО и их союзников, а также создает большую нагрузку на оборонную промышленность. Об этом рассказал глава НАТО Йенс Столтенберг. «Конфликт на Украине потребляет огромное количество боеприпасов и истощает запасы НАТО», — передает слова Столтенберга британская газета Financial Times . Глава Североатлантического альянса признал, что высочайший расход боеприпасов солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) превосходят темпы производства оружия западными странами и повышает нагрузку на их оборонную промышленность. Ранее капитан 93-й украинской механизированной бригады Михаил с позывным «Полиглот» признал, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов, а среди тех, что остались значительная часть старых и небоеспособных снарядов. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал о значительно исчерпавшемся запасе ракет NASAMS и HIMARS у Вашингтона, передает RT. Руководство НАТО намеревается призвать страны-члены альянса нарастить свои собственные запасы оружия, пишет «Национальная служба новостей».

Большой расход боеприпасов украинской армии приводит к истощению запасов вооружения у НАТО и их союзников, а также создает большую нагрузку на оборонную промышленность. Об этом рассказал глава НАТО Йенс Столтенберг. «Конфликт на Украине потребляет огромное количество боеприпасов и истощает запасы НАТО», — передает слова Столтенберга британская газета Financial Times. Глава Североатлантического альянса признал, что высочайший расход боеприпасов солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) превосходят темпы производства оружия западными странами и повышает нагрузку на их оборонную промышленность. Ранее капитан 93-й украинской механизированной бригады Михаил с позывным «Полиглот» признал, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов, а среди тех, что остались значительная часть старых и небоеспособных снарядов. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал о значительно исчерпавшемся запасе ракет NASAMS и HIMARS у Вашингтона, передает RT. Руководство НАТО намеревается призвать страны-члены альянса нарастить свои собственные запасы оружия, пишет «Национальная служба новостей».