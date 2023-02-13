Как необычно отметить День святого Валентина в Перми

Праздничный ужин в ресторане, отдых на двоих в СПА-салоне, уютные домашние посиделки — это хорошо, но уже привычно. Редакция URA.RU подобрала топ-5 мест, где можно необычно отпраздновать День святого Валентина.
Найти развлечения в торговых центрах
Торгово-развлекательный центр — это место, где уже не просто можно совершить покупки и перекусить, но и отпраздновать любое событие. В ТРЦ можно пофотографироваться в тематических фотозонах, вспомнить детство и поиграть в автоматы. В ТРК «Семья» 14 февраля с 16:00 до 19:00 гостей ждет анимационная программа, бесплатная сахарная вата и возможность сделать объемное видеоселфи. В ТРЦ «iMALL Эспланада» можно бесплатно сделать фото в фотобудке для влюбленных.
Посмотреть на влюбленные пары животных в зоопарке
В День святого Валентина пермяков приглашают посмотреть на влюбленные парочки животных. Белых медведей, харз и других. Такой праздник особенно понравится семейным парам с детьми.
Сходить в iMAX-кинотеатр и сыграть в боулинг
«Синема парк» в кинотеатре «Кристалл» и боулинг дорабатывает последние дни. Центр закроется 26 февраля. В левобережной части Перми больше не останется ни одного боулинга и настолько большого киноэкрана. Поэтому День святого Валентина — хороший повод посетить любимое место, посмотреть премьеру фильма и покатать шары.
Посмотреть на кладбище заброшенных кораблей
Это вариант для любителей романтики «заброшек» и прогулок. На территории Заозерской ремонтно-эксплуатационной базы флота встали на вечную стоянку корабли «Меркурий» и «Ракета» — теплоходы на подводных крыльях. Главное, не забыть взять с собой термос с горячим чаем или глинтвейном.
Посетить симфонический концерт Аниме
В ДК Солдатова 14 февраля прозвучат романтические произведения японских композиторов — произведения из аниме-фильмов «Мой сосед Тоторо, «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Сейлор Мун», «Могила светлячков». Концерт будет сопровождаться аудиовизуальным шоу.
Ранее URA.RU рассказывало, что ко Дню всех влюбленных увеличивается число махинаций с целью получения денег. Покупая билеты куда-либо, нужно обратить внимание, не фейковые ли это сайты.
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