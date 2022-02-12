Россиянам рассказали о способах мошенничества на 14 февраля. Список

13 февраля 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Злоумышленники меняют способы мошенничества в зависимости от актуальной повестки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ко Дню всех влюбленных, как правило, увеличивается число махинаций с целью получения денег. В их число входят шантаж, фейковые сайты для организации свиданий, вымогание «иностранцами» денег на билеты в Россию и продажа подарков к празднику в интернете. «Самыми популярными схемами мошенничества в преддверии Дня святого Валентина стали шантаж личными фотографиями, просьба перевести деньги на билеты для возможности личного знакомства, фейковые сайты для организации свиданий и обманы с романтическими подарками по „выгодной цене“», — сообщили «Известия» со ссылкой на ВТБ. Специалисты из сферы кибербезопасности подтвердили, что в преддверии 14 февраля злоумышленники ведут свою деятельность более активно, отмечает издание. Одним из самых распространенных способов получения денег накануне праздника является шантаж, пояснили в издании. Злоумышленник общается с жертвой через социальные сети, получает фото компрометирующего характера и затем шантажирует собеседника, вымогая деньги. Помимо этого, нередки случаи, когда «иностранцы» просят у жертвы средства на билет в Россию, мотивируя это своим желанием прилететь познакомиться. Еще один способ мошенничества — фейковыйе сайты для покупки билетов в кино, театр или на концерт. Также злоумышленники могут использовать фишинговые сайты для продажи подарков к празднику на популярных маркетплейсах. Жертву завлекают низкой ценой и стараются увести покупателя с официальной страницы на оплату товара по фейковой ссылке. Исходя из актуальной повестки, злоумышленники меняют схемы и сценарии для получения денег, отмечает издание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ко Дню всех влюбленных, как правило, увеличивается число махинаций с целью получения денег. В их число входят шантаж, фейковые сайты для организации свиданий, вымогание «иностранцами» денег на билеты в Россию и продажа подарков к празднику в интернете. «Самыми популярными схемами мошенничества в преддверии Дня святого Валентина стали шантаж личными фотографиями, просьба перевести деньги на билеты для возможности личного знакомства, фейковые сайты для организации свиданий и обманы с романтическими подарками по „выгодной цене“», — сообщили «Известия» со ссылкой на ВТБ. Специалисты из сферы кибербезопасности подтвердили, что в преддверии 14 февраля злоумышленники ведут свою деятельность более активно, отмечает издание. Одним из самых распространенных способов получения денег накануне праздника является шантаж, пояснили в издании. Злоумышленник общается с жертвой через социальные сети, получает фото компрометирующего характера и затем шантажирует собеседника, вымогая деньги. Помимо этого, нередки случаи, когда «иностранцы» просят у жертвы средства на билет в Россию, мотивируя это своим желанием прилететь познакомиться. Еще один способ мошенничества — фейковыйе сайты для покупки билетов в кино, театр или на концерт. Также злоумышленники могут использовать фишинговые сайты для продажи подарков к празднику на популярных маркетплейсах. Жертву завлекают низкой ценой и стараются увести покупателя с официальной страницы на оплату товара по фейковой ссылке. Исходя из актуальной повестки, злоумышленники меняют схемы и сценарии для получения денег, отмечает издание.