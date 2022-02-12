12 февраля 2022

Россиянам рассказали о способах мошенничества на 14 февраля. Список

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Ликвидация незаконно установленного киоска. Снос. Челябинск, сердце, медведь, день влюбленных
Злоумышленники меняют способы мошенничества в зависимости от актуальной повестки Фото:

Ко Дню всех влюбленных, как правило, увеличивается число махинаций с целью получения денег. В их число входят шантаж, фейковые сайты для организации свиданий, вымогание «иностранцами» денег на билеты в Россию и продажа подарков к празднику в интернете.

«Самыми популярными схемами мошенничества в преддверии Дня святого Валентина стали шантаж личными фотографиями, просьба перевести деньги на билеты для возможности личного знакомства, фейковые сайты для организации свиданий и обманы с романтическими подарками по „выгодной цене“», — сообщили «Известия» со ссылкой на ВТБ. Специалисты из сферы кибербезопасности подтвердили, что в преддверии 14 февраля злоумышленники ведут свою деятельность более активно, отмечает издание.

Одним из самых распространенных способов получения денег накануне праздника является шантаж, пояснили в издании. Злоумышленник общается с жертвой через социальные сети, получает фото компрометирующего характера и затем шантажирует собеседника, вымогая деньги. Помимо этого, нередки случаи, когда «иностранцы» просят у жертвы средства на билет в Россию, мотивируя это своим желанием прилететь познакомиться.

Еще один способ мошенничества — фейковыйе сайты для покупки билетов в кино, театр или на концерт. Также злоумышленники могут использовать фишинговые сайты для продажи подарков к празднику на популярных маркетплейсах. Жертву завлекают низкой ценой и стараются увести покупателя с официальной страницы на оплату товара по фейковой ссылке. Исходя из актуальной повестки, злоумышленники меняют схемы и сценарии для получения денег, отмечает издание.

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Ко Дню всех влюбленных, как правило, увеличивается число махинаций с целью получения денег. В их число входят шантаж, фейковые сайты для организации свиданий, вымогание «иностранцами» денег на билеты в Россию и продажа подарков к празднику в интернете. «Самыми популярными схемами мошенничества в преддверии Дня святого Валентина стали шантаж личными фотографиями, просьба перевести деньги на билеты для возможности личного знакомства, фейковые сайты для организации свиданий и обманы с романтическими подарками по „выгодной цене“», — сообщили «Известия» со ссылкой на ВТБ. Специалисты из сферы кибербезопасности подтвердили, что в преддверии 14 февраля злоумышленники ведут свою деятельность более активно, отмечает издание. Одним из самых распространенных способов получения денег накануне праздника является шантаж, пояснили в издании. Злоумышленник общается с жертвой через социальные сети, получает фото компрометирующего характера и затем шантажирует собеседника, вымогая деньги. Помимо этого, нередки случаи, когда «иностранцы» просят у жертвы средства на билет в Россию, мотивируя это своим желанием прилететь познакомиться. Еще один способ мошенничества — фейковыйе сайты для покупки билетов в кино, театр или на концерт. Также злоумышленники могут использовать фишинговые сайты для продажи подарков к празднику на популярных маркетплейсах. Жертву завлекают низкой ценой и стараются увести покупателя с официальной страницы на оплату товара по фейковой ссылке. Исходя из актуальной повестки, злоумышленники меняют схемы и сценарии для получения денег, отмечает издание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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