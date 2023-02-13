13 февраля 2023

В Магнитогорске на дороге загорелась маршрутка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения на очистных сооружениях. Магнитогорск, мчс, пожарный автомобиль, защитные маски
Пожар был оперативно ликвидирован Фото:

В Магнитогорске Челябинской области на дороге 14 февраля загорелась маршрутка, пожар был быстро потушен. Об этом сообщает полиция города.

«Огнеборцы ликвидировали пожар. В автомобиле пассажиров не было, только водитель. Никто не пострадал», — говорится в сообщении ведомства в паблике «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» в соцсети «ВКонтакте».

Видео с горящим автомобилем появилось в социальных сетях. Сотрудники полиции попросили автомобилистов проверять исправность автомобиля перед выездом.

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В Магнитогорске Челябинской области на дороге 14 февраля загорелась маршрутка, пожар был быстро потушен. Об этом сообщает полиция города. «Огнеборцы ликвидировали пожар. В автомобиле пассажиров не было, только водитель. Никто не пострадал», — говорится в сообщении ведомства в паблике «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» в соцсети «ВКонтакте». Видео с горящим автомобилем появилось в социальных сетях. Сотрудники полиции попросили автомобилистов проверять исправность автомобиля перед выездом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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