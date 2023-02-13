Пожар был оперативно ликвидирован
В Магнитогорске Челябинской области на дороге 14 февраля загорелась маршрутка, пожар был быстро потушен. Об этом сообщает полиция города.
«Огнеборцы ликвидировали пожар. В автомобиле пассажиров не было, только водитель. Никто не пострадал», — говорится в сообщении ведомства в паблике «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» в соцсети «ВКонтакте».
Видео с горящим автомобилем появилось в социальных сетях. Сотрудники полиции попросили автомобилистов проверять исправность автомобиля перед выездом.
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