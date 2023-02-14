В Пермском крае выросло число преступлений против мигрантов

15 февраля 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Иностранные граждане были жертвами преступлений в 2022 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2022 году количество преступлений, совершенных в отношении мигрантов, выросло больше, чем на половину. Об этом говорится в ежегодном докладе ГУ МВД по Пермскому краю, опубликованном на сайте регионального Законодательного собрания. «Число преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан за 2022 год увеличилось на 61,8%», — говорится в отчете. Всего около двухсот человек пострадали от рук преступников. По данным ГУ МВД по Пермскому краю, на миграционный учет в 2022 году было поставлено свыше 124 тысяч иностранцев. В основном это граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Азербайджана.

В 2022 году количество преступлений, совершенных в отношении мигрантов, выросло больше, чем на половину. Об этом говорится в ежегодном докладе ГУ МВД по Пермскому краю, опубликованном на сайте регионального Законодательного собрания. «Число преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан за 2022 год увеличилось на 61,8%», — говорится в отчете. Всего около двухсот человек пострадали от рук преступников. По данным ГУ МВД по Пермскому краю, на миграционный учет в 2022 году было поставлено свыше 124 тысяч иностранцев. В основном это граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Азербайджана.