14 февраля 2023

В Пермском крае выросло число преступлений против мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, зима. Тюмень, мигрант, мигранты, пешеход, прохожий
Иностранные граждане были жертвами преступлений в 2022 году Фото:

В 2022 году количество преступлений, совершенных в отношении мигрантов, выросло больше, чем на половину. Об этом говорится в ежегодном докладе ГУ МВД по Пермскому краю, опубликованном на сайте регионального Законодательного собрания.

«Число преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан за 2022 год увеличилось на 61,8%», — говорится в отчете. Всего около двухсот человек пострадали от рук преступников.

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, на миграционный учет в 2022 году было поставлено свыше 124 тысяч иностранцев. В основном это граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Азербайджана.

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В 2022 году количество преступлений, совершенных в отношении мигрантов, выросло больше, чем на половину. Об этом говорится в ежегодном докладе ГУ МВД по Пермскому краю, опубликованном на сайте регионального Законодательного собрания. «Число преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан за 2022 год увеличилось на 61,8%», — говорится в отчете. Всего около двухсот человек пострадали от рук преступников. По данным ГУ МВД по Пермскому краю, на миграционный учет в 2022 году было поставлено свыше 124 тысяч иностранцев. В основном это граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Азербайджана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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