В Екатеринбурге военные отправились на фильм о суде над нацистами. Видео

В Екатеринбурге участникам СВО презентовали фильм Николая Лебедева «Нюрнберг»

15 февраля 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Павел Креков и Борис Кириллов презентовали фильм военным 15 февраля Фото: корреспондент URA.RU В Екатеринбурге прошел предпоказ нового фильма Николая Лебедева «Нюрнберг», в котором сыграли такие актеры, как: Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова и другие. Работа над картиной о суде над нацистами велась представителями Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, США, Франции и Чехии. На премьере в ККТ «Космос», которую организовали для участников СВО на Украине, побывал корреспондент URA.RU. «Мы с вами прекрасно понимаем, что Россия сегодня ведет войну против фашизма, также как она вела ее тогда [в 1940-е годы], и это закончится точно также: будет суд над теми, кто развязал эту войну, над теми, кто издевается над мирным населением (я говорю про киевский режим). И мы все понимаем, что важно делать историческую преемственность и связь между тем, что было в 1945 году и сегодня в 2023 году», — подчеркнул заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов, говоря о важности показа фильма. На премьере «Нюрберга» зал заполнили участники спецоперации на Украине. Их выбрали почетными гостями не просто так. «Это те самые люди, которые имеют дело со всем тем, что в свое время привело к появлению Нюрнбергского трибунала. К сожалению, как выяснилось, ростки [фашизма] не все были уничтожены, многие за них взошли сегодня. [Участники СВО] самые люди, которые снова борются с тем злом, которое для нас олицетворяется в понятии Нюрнбергского трибунала», — заявил замгубернатора Павел Креков. Съемки «Нюрнберга» проходили в 2020 год в Праге, Москве и Подмосковье, Калининграде, Калужской области. В широкий российский прокат картина выйдет 2 марта 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что участникам спецоперации на Украине презентуют фильм про Нюрнбергский процесс. Фильм рассказывает о членах советской делегации, которые участвовали в заседаниях трибунала в 1945 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге прошел предпоказ нового фильма Николая Лебедева «Нюрнберг», в котором сыграли такие актеры, как: Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова и другие. Работа над картиной о суде над нацистами велась представителями Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, США, Франции и Чехии. На премьере в ККТ «Космос», которую организовали для участников СВО на Украине, побывал корреспондент URA.RU. «Мы с вами прекрасно понимаем, что Россия сегодня ведет войну против фашизма, также как она вела ее тогда [в 1940-е годы], и это закончится точно также: будет суд над теми, кто развязал эту войну, над теми, кто издевается над мирным населением (я говорю про киевский режим). И мы все понимаем, что важно делать историческую преемственность и связь между тем, что было в 1945 году и сегодня в 2023 году», — подчеркнул заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов, говоря о важности показа фильма. На премьере «Нюрберга» зал заполнили участники спецоперации на Украине. Их выбрали почетными гостями не просто так. «Это те самые люди, которые имеют дело со всем тем, что в свое время привело к появлению Нюрнбергского трибунала. К сожалению, как выяснилось, ростки [фашизма] не все были уничтожены, многие за них взошли сегодня. [Участники СВО] самые люди, которые снова борются с тем злом, которое для нас олицетворяется в понятии Нюрнбергского трибунала», — заявил замгубернатора Павел Креков. Съемки «Нюрнберга» проходили в 2020 год в Праге, Москве и Подмосковье, Калининграде, Калужской области. В широкий российский прокат картина выйдет 2 марта 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что участникам спецоперации на Украине презентуют фильм про Нюрнбергский процесс. Фильм рассказывает о членах советской делегации, которые участвовали в заседаниях трибунала в 1945 году.