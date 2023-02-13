В Екатеринбурге участникам СВО презентуют фильм про Нюрнбергский процесс

13 февраля 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Военным первым покажут фильм «Нюрнберг» по книге Андрея Звягинцева о Нюрнбергском процессе 1945 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Участники специальной военной операции станут первыми, кто увидит новый фильм Андрея Звягинцева «Нюрнберг». Им покажут фильм 15 февраля, при этом официальная премьера запланирована на 23 февраля. Об этом URA.RU сообщили организаторы спецпоказа. «Специальные показы исторической драмы проходят сразу в нескольких городах России. Первыми зрителями картины в Екатеринбурге станут участники специально-военной операции. 15 февраля в ККТ „Космос“ пройдет предпремьерный показ фильма „Нюрнберг“», — рассказали организаторы. «Нюрнберг» — новый фильм режиссера Николая Лебедева по книге Александра Звягинцева «На веки вечные. Роман-хроника времен Нюрнбергского процесса». Фильм рассказывает о членах советской делегации, которые участвовали в заседаниях трибунала в 1945 году. Главные роли исполняют Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова и другие.

Участники специальной военной операции станут первыми, кто увидит новый фильм Андрея Звягинцева «Нюрнберг». Им покажут фильм 15 февраля, при этом официальная премьера запланирована на 23 февраля. Об этом URA.RU сообщили организаторы спецпоказа. «Специальные показы исторической драмы проходят сразу в нескольких городах России. Первыми зрителями картины в Екатеринбурге станут участники специально-военной операции. 15 февраля в ККТ „Космос“ пройдет предпремьерный показ фильма „Нюрнберг“», — рассказали организаторы. «Нюрнберг» — новый фильм режиссера Николая Лебедева по книге Александра Звягинцева «На веки вечные. Роман-хроника времен Нюрнбергского процесса». Фильм рассказывает о членах советской делегации, которые участвовали в заседаниях трибунала в 1945 году. Главные роли исполняют Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова и другие.