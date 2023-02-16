16 февраля 2023

В ЯНАО назначили нового заместителя прокурора

Новым заместителем прокурора в ЯНАО стал Александр Тыльченко
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит заместителя генерального прокурора, Юрия Пономарева. Курган, бумага в рулоне
Тыльченко проработал в органах прокуратуры более 20 лет Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе назначили нового заместителя прокурора. Как сообщили в ведомстве, им стал старший советник юстиции Александр Тыльченко.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.02.2023 № 141-к на должность заместителя прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа назначен старший советник юстиции Тыльченко Александр Михайлович», — говорится в сообщении. Отмечается, что его стаж в органах составляет более 20 лет.

Тыльченко три года проработал в прокуратуре Омской области. С 2001 года работа в оранах на территории Ставрополья. Восемь лет занимал должность зампрокурора.

Ранее в ЯНАО на должность первого заместителя прокурора был назначен старший советник юстиции Денис Назаренко. Об этом власти сообщили в сентябре прошлого года.

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В Ямало-Ненецком автономном округе назначили нового заместителя прокурора. Как сообщили в ведомстве, им стал старший советник юстиции Александр Тыльченко. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.02.2023 № 141-к на должность заместителя прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа назначен старший советник юстиции Тыльченко Александр Михайлович», — говорится в сообщении. Отмечается, что его стаж в органах составляет более 20 лет. Тыльченко три года проработал в прокуратуре Омской области. С 2001 года работа в оранах на территории Ставрополья. Восемь лет занимал должность зампрокурора. Ранее в ЯНАО на должность первого заместителя прокурора был назначен старший советник юстиции Денис Назаренко. Об этом власти сообщили в сентябре прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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