Мэр из ХМАО продает машины, чтобы оплатить лечение

17 февраля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Мэр Мегиона Олег Дайнека продает две машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека, в вотчине которого случилось коммунальное ЧП, оставившее полгорода без отопления в -40, продает два автомобиля. Есть основания полагать, что мэр планирует потратить деньги на лечение, рассказал источник в политическом истеблишменте. «Range rover Evoque и Toyota Land Cruiser Prado продаются по цене ниже рынка. Это может быть признаком того, что срочно нужны или, что хозяин не планирует возвращаться в регион. Есть информация, что сейчас Олег Дейнека находится в Израиле», — отметил собеседник URA.RU. Другой источник агентства уточняет, что деньги мэру могут быть нужны на лечение. Его поездка связана с прохождением медобследования. Получить оперативный комментарий пресс-службы городской администрации не получилось. Телефон самого Олега Дейнеки отключен. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Мегиона Олег Дайнека прервал отпуск из-за коммунального ЧП, оставившего город без тепла в 40-градусный мороз. Мэр Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека проходит комплексное медицинское обследование. Врачи говорят о плохих анализах крови.

Мэр Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека, в вотчине которого случилось коммунальное ЧП, оставившее полгорода без отопления в -40, продает два автомобиля. Есть основания полагать, что мэр планирует потратить деньги на лечение, рассказал источник в политическом истеблишменте. «Range rover Evoque и Toyota Land Cruiser Prado продаются по цене ниже рынка. Это может быть признаком того, что срочно нужны или, что хозяин не планирует возвращаться в регион. Есть информация, что сейчас Олег Дейнека находится в Израиле», — отметил собеседник URA.RU. Другой источник агентства уточняет, что деньги мэру могут быть нужны на лечение. Его поездка связана с прохождением медобследования. Получить оперативный комментарий пресс-службы городской администрации не получилось. Телефон самого Олега Дейнеки отключен. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Мегиона Олег Дайнека прервал отпуск из-за коммунального ЧП, оставившего город без тепла в 40-градусный мороз. Мэр Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека проходит комплексное медицинское обследование. Врачи говорят о плохих анализах крови.