Пермский губернатор поставил задачи новому главе Березников

Дмитрий Махонин обратил внимание нового мэра Березников Казаченко на сотрудничество с промышленными предприятиями
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Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин указал главе Березников на проблемные моменты Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Березниках встретился с новым мэром города Алексеем Казаченко. Глава региона поставил перед градоначальником ряд задач, отдельно остановившись на взаимоотношениях с промпредприятиями, передает пресс-служба Махонина.

«Они [промышленные предприятия] должны быть вашими [Казаченко] союзниками в улучшении жизни округа. В частности, компании в рамках реализации инвестпроектов берут на себя повышенные социальные обязательства, и мы должны это поддерживать», — приводятся слова губернатора на его сайте.

Махонин также отметил, что в Березниках нужно решить много социальных вопросов, таких как ремонт и содержание дорог, благоустройство.

13 февраля Казаченко выбрали мэром депутаты Березников. Ранее его кандидатуру согласовали в краевой администрации. В середине августа 2022 года занимавший пост главы города Константин Светлаков уволился. Источники URA.RU говорили, что у него не сложились отношения с местными элитами.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Березниках встретился с новым мэром города Алексеем Казаченко. Глава региона поставил перед градоначальником ряд задач, отдельно остановившись на взаимоотношениях с промпредприятиями, передает пресс-служба Махонина. «Они [промышленные предприятия] должны быть вашими [Казаченко] союзниками в улучшении жизни округа. В частности, компании в рамках реализации инвестпроектов берут на себя повышенные социальные обязательства, и мы должны это поддерживать», — приводятся слова губернатора на его сайте. Махонин также отметил, что в Березниках нужно решить много социальных вопросов, таких как ремонт и содержание дорог, благоустройство. 13 февраля Казаченко выбрали мэром депутаты Березников. Ранее его кандидатуру согласовали в краевой администрации. В середине августа 2022 года занимавший пост главы города Константин Светлаков уволился. Источники URA.RU говорили, что у него не сложились отношения с местными элитами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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