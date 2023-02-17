Пермский губернатор поставил задачи новому главе Березников

Дмитрий Махонин обратил внимание нового мэра Березников Казаченко на сотрудничество с промышленными предприятиями

Дмитрий Махонин указал главе Березников на проблемные моменты Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Березниках встретился с новым мэром города Алексеем Казаченко. Глава региона поставил перед градоначальником ряд задач, отдельно остановившись на взаимоотношениях с промпредприятиями, передает пресс-служба Махонина.

«Они [промышленные предприятия] должны быть вашими [Казаченко] союзниками в улучшении жизни округа. В частности, компании в рамках реализации инвестпроектов берут на себя повышенные социальные обязательства, и мы должны это поддерживать», — приводятся слова губернатора на его сайте.

Махонин также отметил, что в Березниках нужно решить много социальных вопросов, таких как ремонт и содержание дорог, благоустройство.

13 февраля Казаченко выбрали мэром депутаты Березников. Ранее его кандидатуру согласовали в краевой администрации. В середине августа 2022 года занимавший пост главы города Константин Светлаков уволился. Источники URA.RU говорили, что у него не сложились отношения с местными элитами.