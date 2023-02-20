Жители пермского города будут есть колбасу из непонятного сырья

В магазины города Чайковского Пермского края отправили 99 кг вареной колбасы из неизвестного сырья

21 февраля 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Колбасу из оборота не изъяли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Чайковском (Пермский край) птицефабрика отправила в розничные магазины 99 килограммов вареной колбасы неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Специалист ЗАО „Птицефабрика Чайковская“ 9 февраля оформил производственный сертификат на 31,85 кг вареной молочной колбасы с мясом курицы, 33,4 кг вареной докторской колбасы с мясом курицы, 33,85 кг бутербродной колбасы без указания сведений об используемом сырье. Это не позволяет подтвердить безопасность продукции», — указано в пресс-релизе. Все 99 килограммов колбасы были отправлены в розничные магазины города Чайковского. Птицефабрике и специалисту, оформлявшему документы, вынесены предупреждения. Об изъятии продукции из оборота в ведомстве не сообщили. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский производитель подделывал масло в цехе с плесенью и ржавчиной и отправлял в регионы. Также сотрудники цеха не имели санитарных книжек.

В Чайковском (Пермский край) птицефабрика отправила в розничные магазины 99 килограммов вареной колбасы неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Специалист ЗАО „Птицефабрика Чайковская“ 9 февраля оформил производственный сертификат на 31,85 кг вареной молочной колбасы с мясом курицы, 33,4 кг вареной докторской колбасы с мясом курицы, 33,85 кг бутербродной колбасы без указания сведений об используемом сырье. Это не позволяет подтвердить безопасность продукции», — указано в пресс-релизе. Все 99 килограммов колбасы были отправлены в розничные магазины города Чайковского. Птицефабрике и специалисту, оформлявшему документы, вынесены предупреждения. Об изъятии продукции из оборота в ведомстве не сообщили. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский производитель подделывал масло в цехе с плесенью и ржавчиной и отправлял в регионы. Также сотрудники цеха не имели санитарных книжек.