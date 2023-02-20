Челябинские эсэры будут бойкотировать закон о сокрытии доходов депутатов

21 февраля 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Лидер фракции «СР» Василий Швецов заявил, что речь идет о доверии избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фракция эсеров в парламенте Челябинской области на ближайшем пленарном заседании ЗСО будет бойкотировать закон, который позволит депутатам парламента засекретить свои доходы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной партии «Справедливая Россия». «На заседании ЗСО 22 февраля фракция партии „Справедливой России — За правду“ не поддержит проект закона „О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области“, суть которого в изменении подходов к публикации деклараций о доходах депутатов. С его принятием наши избиратели не увидят деклараций о доходах депутатов. По сути, засекречиваются данные о доходах и имуществе законодателей, и в таком виде мы это поддержать не можем», — заявил лидер фракции Василий Швецов. Региональные эсеры отмечают, что речь идет о доверии избирателей. И изначальный смысл законопроекта, по их мнению, сильно исказили. Больше всего их возмущает, что депутаты, которые получают зарплату в ЗСО, будут публиковать свои доходы только в обобщенном виде, без персонализации данных. «Законопроект в декабре 2022 года был внесен в Госдуму и предполагал освободить от обязанности декларировать свои доходы депутатов сельских, городских поселений, а также региональных депутатов, если они не получают в органах власти зарплату. В регионе были случаи, когда депутатского мандата лишили машиниста экскаватора в Коркино, а в Аше — рабочего котельной. Для таких, как они, и готовился этот закон», — добавил Швецов. URA.RU ранее сообщало, что поправки в закон позволят депутатам областного парламента с 1 марта 2023 года не отчитываться о своих доходах, если они работают на общественных началах. В этот перечень попадают самые богатые депутаты ЗСО: миллиардер из Forbes и президент группы компаний «Южуралзолото» Константин Струков, директор ООО «Ревентон» Алексей Денисенко и гендиректор АО «Торговый дом „Бовид“» Михаил Видгоф. А депутаты, которые получают зарплату, включая спикера заксобрания Александра Лазарева, будут публиковать декларации о своих доходах и имуществе в обезличенном виде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фракция эсеров в парламенте Челябинской области на ближайшем пленарном заседании ЗСО будет бойкотировать закон, который позволит депутатам парламента засекретить свои доходы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной партии «Справедливая Россия». «На заседании ЗСО 22 февраля фракция партии „Справедливой России — За правду“ не поддержит проект закона „О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области“, суть которого в изменении подходов к публикации деклараций о доходах депутатов. С его принятием наши избиратели не увидят деклараций о доходах депутатов. По сути, засекречиваются данные о доходах и имуществе законодателей, и в таком виде мы это поддержать не можем», — заявил лидер фракции Василий Швецов. Региональные эсеры отмечают, что речь идет о доверии избирателей. И изначальный смысл законопроекта, по их мнению, сильно исказили. Больше всего их возмущает, что депутаты, которые получают зарплату в ЗСО, будут публиковать свои доходы только в обобщенном виде, без персонализации данных. «Законопроект в декабре 2022 года был внесен в Госдуму и предполагал освободить от обязанности декларировать свои доходы депутатов сельских, городских поселений, а также региональных депутатов, если они не получают в органах власти зарплату. В регионе были случаи, когда депутатского мандата лишили машиниста экскаватора в Коркино, а в Аше — рабочего котельной. Для таких, как они, и готовился этот закон», — добавил Швецов. URA.RU ранее сообщало, что поправки в закон позволят депутатам областного парламента с 1 марта 2023 года не отчитываться о своих доходах, если они работают на общественных началах. В этот перечень попадают самые богатые депутаты ЗСО: миллиардер из Forbes и президент группы компаний «Южуралзолото» Константин Струков, директор ООО «Ревентон» Алексей Денисенко и гендиректор АО «Торговый дом „Бовид“» Михаил Видгоф. А депутаты, которые получают зарплату, включая спикера заксобрания Александра Лазарева, будут публиковать декларации о своих доходах и имуществе в обезличенном виде.