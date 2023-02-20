Жительница ХМАО обвинила врачей в гибели матери, которой отказали в госпитализации

21 февраля 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Женщина неделю пыталась добиться госпитализаци и умерла от пневмонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Нефтеюганска (ХМАО) обвинила врачей в гибели матери, которой неделю не могли поставить точный диагноз и отказывали в госпитализации. На условиях анонимности женщина рассказала URA.RU, что через несколько часов после визита терапевта, который не выявил пневмонию, мать увезли на скорой в больницу, где она умерла спустя два дня. «Врачи поликлиники Нефтеюганска не смогли поставить точный диагноз моей маме. Она обращалась за помощью несколько раз, неделю ходила по врачам и просила о помощи. Ей становилось хуже, она просила о госпитализации — жаловалась на боли во всем теле, трудности с дыханием, но ей отказали, сказав, что нет показаний. Через три дня к маме домой пришел терапевт, когда она уже не могла встать, и сказал, что у нее ОРВИ. Вечером того же дня скорая увезла ее в больницу, там наконец поставили диагноз, подключили ИВЛ, но было поздно. Мама умерла от пневмонии и острой недостаточности дыхания. Ей было всего 50 лет», — поделилась женщина. По словам заявительницы, 3 августа ее матери трижды ставили неверный диагноз. «Сначала ее лечили от остеохондроза — у нее был артрит, начались отеки. Все списали на возможную аллергию, но препарат не сменили. Диагноз артрит ставили дважды — 3 и 5 августа. 8 августа терапевт, которого мама вызвала на дом, не проверил сатурацию. Уже через несколько часов ее забрала скорая. На мой вопрос врачам, как такое могло случиться, мне ответили, что это молниеносная пневмония. Однако мама просила о помощи неделю, до последнего сама ходила в поликлинику — и никто не измерил сатурацию», — добавила дочь погибшей. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения ХМАО с просьбой провести проверку качества оказания медицинской помощи пациентке. На момент публикации материала ответ не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) обвинила врачей в гибели матери, которой неделю не могли поставить точный диагноз и отказывали в госпитализации. На условиях анонимности женщина рассказала URA.RU, что через несколько часов после визита терапевта, который не выявил пневмонию, мать увезли на скорой в больницу, где она умерла спустя два дня. «Врачи поликлиники Нефтеюганска не смогли поставить точный диагноз моей маме. Она обращалась за помощью несколько раз, неделю ходила по врачам и просила о помощи. Ей становилось хуже, она просила о госпитализации — жаловалась на боли во всем теле, трудности с дыханием, но ей отказали, сказав, что нет показаний. Через три дня к маме домой пришел терапевт, когда она уже не могла встать, и сказал, что у нее ОРВИ. Вечером того же дня скорая увезла ее в больницу, там наконец поставили диагноз, подключили ИВЛ, но было поздно. Мама умерла от пневмонии и острой недостаточности дыхания. Ей было всего 50 лет», — поделилась женщина. По словам заявительницы, 3 августа ее матери трижды ставили неверный диагноз. «Сначала ее лечили от остеохондроза — у нее был артрит, начались отеки. Все списали на возможную аллергию, но препарат не сменили. Диагноз артрит ставили дважды — 3 и 5 августа. 8 августа терапевт, которого мама вызвала на дом, не проверил сатурацию. Уже через несколько часов ее забрала скорая. На мой вопрос врачам, как такое могло случиться, мне ответили, что это молниеносная пневмония. Однако мама просила о помощи неделю, до последнего сама ходила в поликлинику — и никто не измерил сатурацию», — добавила дочь погибшей. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения ХМАО с просьбой провести проверку качества оказания медицинской помощи пациентке. На момент публикации материала ответ не был получен.