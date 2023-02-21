Застрелившую брата пермячку оставили на свободе

Суд признал пермячку виновной в убийстве по неосторожности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд решил не отправлять в колонию жительницу Чайковского (Пермский край), которая застрелила своего брата. Женщину признали виновной в незаконном хранении и передаче оружия, а также причинении смерти по неосторожности, но оставили на свободе, сообщает СУ СК по Пермскому краю.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Кроме того, в пользу родственников погибшего судом с виновной взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 4 миллиона рублей», — говорится на сайте ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что трагедия разыгралась в Чайковском в октябре 2022 года. Пьяная женщина достала из сейфа карабин мужа, чтобы показать маленькой племяннице. Оружие оказалось заряжено. Нажав на курок, пермячка застрелила брата, который находился рядом.