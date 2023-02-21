21 февраля 2023

Застрелившую брата пермячку оставили на свободе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, тюремщик, приговор, колония, тюрьма, судебное заседание, судья, личное дело, сотрудник фсин
Суд признал пермячку виновной в убийстве по неосторожности Фото:

Суд решил не отправлять в колонию жительницу Чайковского (Пермский край), которая застрелила своего брата. Женщину признали виновной в незаконном хранении и передаче оружия, а также причинении смерти по неосторожности, но оставили на свободе, сообщает СУ СК по Пермскому краю.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Кроме того, в пользу родственников погибшего судом с виновной взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 4 миллиона рублей», — говорится на сайте ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что трагедия разыгралась в Чайковском в октябре 2022 года. Пьяная женщина достала из сейфа карабин мужа, чтобы показать маленькой племяннице. Оружие оказалось заряжено. Нажав на курок, пермячка застрелила брата, который находился рядом.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Суд решил не отправлять в колонию жительницу Чайковского (Пермский край), которая застрелила своего брата. Женщину признали виновной в незаконном хранении и передаче оружия, а также причинении смерти по неосторожности, но оставили на свободе, сообщает СУ СК по Пермскому краю. «Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Кроме того, в пользу родственников погибшего судом с виновной взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 4 миллиона рублей», — говорится на сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что трагедия разыгралась в Чайковском в октябре 2022 года. Пьяная женщина достала из сейфа карабин мужа, чтобы показать маленькой племяннице. Оружие оказалось заряжено. Нажав на курок, пермячка застрелила брата, который находился рядом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...