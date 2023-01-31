Пьяная пермячка случайно застрелила своего брата

Пермячка нажала спусковой крючок, не зная, что ружье заряжено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) местная жительница в состоянии алкогольного опьянения случайно застрелила своего брата. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Взяв карабин в свои руки, обвиняемая, не убедившись в том, что он разряжен, нажала на спусковой крючок, произведя выстрел в сторону своего брата. В результате полученного огнестрельного проникающего пулевого ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится на сайте.

По версии следствия, трагедия произошла в октябре 2022 года. Жительница Чайковского находилась у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. Женщина достала из сейфа карабина мужа и дала его своей племяннице посмотреть. При этом у обвиняемой не было разрешения на оружие. Позже пермячка случайна выстрелила в родственника. Женщину будут судить по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и передача огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).