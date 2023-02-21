Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения лестницы в жилом доме ХМАО

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению возбудить уголовное дело из-за обрушения лестницы в жилом доме Нижневартовска (ХМАО). Об этом рассказали в telegram-канале «Информационный центр СК России».
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве ситуации», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на Заводской, 13 обвалился лестничный пролет. Жители еще 10 февраля заметили трещину в стене, которая ежедневно увеличивалась. В администрации города уточнили, что на месте идут восстановительные работы. Опасности обрушения дома нет. После инцидента Следственный комитет ХМАО начал доследственную проверку по данному факту.
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