21 февраля 2023
20 февраля 2023

Губернатор ЯНАО наградил полицейского, сражавшегося на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, полиция, полицейский
Полицейский, участвовавший в боях на Харьковском направлении, удостоился высокой награды Фото:

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов наградил орденом полицейского, проявившего себя в зоне СВО. Награждение состоялось на праздничном митинге-концерте. Об этом сообщила мэрия Салехарда.

«Дмитрий Артюхов вручил орден за заслуги перед Отечеством 2 степени ямальскому бойцу Дмитрию Белоцерковскому. На защиту Родины кадровый полицейский Дмитрий встал в первых рядах. Мужество, отмеченное высокой государственной наградой, проявил, прикрывая товарищей на Харьковском направлении», — сказано в публикации администрации.

Ранее награды от губернатора ЯНАО получили проектировщики аэропорта в Новом Уренгое. За значительный вклад в строительство Дмитрий Артюхов наградил восьмерых человек.

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов наградил орденом полицейского, проявившего себя в зоне СВО. Награждение состоялось на праздничном митинге-концерте. Об этом сообщила мэрия Салехарда. «Дмитрий Артюхов вручил орден за заслуги перед Отечеством 2 степени ямальскому бойцу Дмитрию Белоцерковскому. На защиту Родины кадровый полицейский Дмитрий встал в первых рядах. Мужество, отмеченное высокой государственной наградой, проявил, прикрывая товарищей на Харьковском направлении», — сказано в публикации администрации. Ранее награды от губернатора ЯНАО получили проектировщики аэропорта в Новом Уренгое. За значительный вклад в строительство Дмитрий Артюхов наградил восьмерых человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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