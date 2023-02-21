Губернатор ЯНАО наградил полицейского, сражавшегося на СВО

Полицейский, участвовавший в боях на Харьковском направлении, удостоился высокой награды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов наградил орденом полицейского, проявившего себя в зоне СВО. Награждение состоялось на праздничном митинге-концерте. Об этом сообщила мэрия Салехарда.

«Дмитрий Артюхов вручил орден за заслуги перед Отечеством 2 степени ямальскому бойцу Дмитрию Белоцерковскому. На защиту Родины кадровый полицейский Дмитрий встал в первых рядах. Мужество, отмеченное высокой государственной наградой, проявил, прикрывая товарищей на Харьковском направлении», — сказано в публикации администрации.

Ранее награды от губернатора ЯНАО получили проектировщики аэропорта в Новом Уренгое. За значительный вклад в строительство Дмитрий Артюхов наградил восьмерых человек.