За последний год Евросоюз окончательно утратил свою независимость и истощил военные запасы из-за интересов США на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Европа за последний год ослабла из-за того, что администрация [президента США Джо] Байдена без ограничений отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским интересам. Всего за год Европа потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь», — приводит слова Виктора Орбана газета
По мнению премьер-министра, Венгрия должна отстаивать нейтральную позицию по конфликту на Украине в противовес воинственной риторике США, которая ведет к ущербу для экономики стран Европы. «Сила венгерской экономики должна быть сохранена», — заключил Орбан.
Евросоюз присоединился в антироссийским санкциям после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Страны ЕС уже ввели девять пакетов санкций и пытаются согласовать десятый. Венгрия последовательно выступает против санкционных ограничений, власти страны неоднократно подчеркивали, что санкции наносят ущерб в первую очередь экономике Европы.
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