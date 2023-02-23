Орбан констатировал потерю независимости Евросоюза

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Виктор Орбан раскритиковал политику США Фото:

За последний год Евросоюз окончательно утратил свою независимость и истощил военные запасы из-за интересов США на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европа за последний год ослабла из-за того, что администрация [президента США Джо] Байдена без ограничений отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским интересам. Всего за год Европа потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь», — приводит слова Виктора Орбана газета Magyar Nemzet.

По мнению премьер-министра, Венгрия должна отстаивать нейтральную позицию по конфликту на Украине в противовес воинственной риторике США, которая ведет к ущербу для экономики стран Европы. «Сила венгерской экономики должна быть сохранена», — заключил Орбан.

Евросоюз присоединился в антироссийским санкциям после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Страны ЕС уже ввели девять пакетов санкций и пытаются согласовать десятый. Венгрия последовательно выступает против санкционных ограничений, власти страны неоднократно подчеркивали, что санкции наносят ущерб в первую очередь экономике Европы.

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За последний год Евросоюз окончательно утратил свою независимость и истощил военные запасы из-за интересов США на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Европа за последний год ослабла из-за того, что администрация [президента США Джо] Байдена без ограничений отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским интересам. Всего за год Европа потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь», — приводит слова Виктора Орбана газета Magyar Nemzet. По мнению премьер-министра, Венгрия должна отстаивать нейтральную позицию по конфликту на Украине в противовес воинственной риторике США, которая ведет к ущербу для экономики стран Европы. «Сила венгерской экономики должна быть сохранена», — заключил Орбан. Евросоюз присоединился в антироссийским санкциям после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Страны ЕС уже ввели девять пакетов санкций и пытаются согласовать десятый. Венгрия последовательно выступает против санкционных ограничений, власти страны неоднократно подчеркивали, что санкции наносят ущерб в первую очередь экономике Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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