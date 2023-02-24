Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников: снайперы из ЛНР пекут рулеты на фронте. Фото

25 февраля 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Олег Колесников сообщил, что бойцы остались без продовольствия из-за подрыва машины с хлебом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский депутат Госдумы Олег Колесников, который ушел на фронт добровольцем, рассказал как снайперы из Луганской народной республики пекут рулеты для сослуживцев. Им пришлось вспомнить свою мирную профессию, когда бойцы остались без продовольствия из-за подрыва машины с хлебом. «Рядом с нами воюют снайперы из ЛНР. Машина с хлебом угодила под прилет, и недельный запас продовольствия был полностью уничтожен. И вот наши соседи снова нас порадовали — испекли вкуснейший рулет с маком!» — написал Олег Колесников в своем telegram-канале. По словам депутата, для многих бойцов это была первая сладость за три месяца службы. Он пожелал бойцам как можно скорее «сменить винтовки на пекарские колпаки». Олег Колесников служит в БАРС «Каскад». Он одним из первых депутатов Госдумы отправился на фронт. Недавно Колесников побывал в отпуске в Челябинской области, после чего продлил контракт и вернулся на передовую. Telegram-канал Олега Колесникова

Челябинский депутат Госдумы Олег Колесников, который ушел на фронт добровольцем, рассказал как снайперы из Луганской народной республики пекут рулеты для сослуживцев. Им пришлось вспомнить свою мирную профессию, когда бойцы остались без продовольствия из-за подрыва машины с хлебом. «Рядом с нами воюют снайперы из ЛНР. Машина с хлебом угодила под прилет, и недельный запас продовольствия был полностью уничтожен. И вот наши соседи снова нас порадовали — испекли вкуснейший рулет с маком!» — написал Олег Колесников в своем telegram-канале. По словам депутата, для многих бойцов это была первая сладость за три месяца службы. Он пожелал бойцам как можно скорее «сменить винтовки на пекарские колпаки». Олег Колесников служит в БАРС «Каскад». Он одним из первых депутатов Госдумы отправился на фронт. Недавно Колесников побывал в отпуске в Челябинской области, после чего продлил контракт и вернулся на передовую.