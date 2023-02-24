Челябинские волонтеры собирают учебники для школьников из ЛНР

25 февраля 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

У школы нет возможности купить даже карандаши Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Волонтеры из Копейска (Челябинская область) собирают средства на покупку учебников и методических пособий для начальной школы в небольшом поселке в Луганской народной республики. Педагоги сами обратились за помощью к активистам. «Поступил запрос от начальной школы из небольшого населенного пункта. Для организации учебного процесса очень нужны некоторые обучающие материалы и принадлежности, поскольку приобрести даже простые карандаши там нет возможности», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». В списке значатся учебники английского языка, орфографические словари русского языка, плакаты с русским и английским алфавитом, карты России, указки, мел, ручки и карандаши, кисточки, глобусы, флешки, книг Булкакова «Мастер и Маргарита» и другое. Всех неравнодушных просят приносить школьные принадлежности в пункты сбора помощи. Копейские волонтеры регулярно отправляют на фронт посылки. Недавно неизвестные подарили им УАЗ для доставки грузов на передовую.

Волонтеры из Копейска (Челябинская область) собирают средства на покупку учебников и методических пособий для начальной школы в небольшом поселке в Луганской народной республики. Педагоги сами обратились за помощью к активистам. «Поступил запрос от начальной школы из небольшого населенного пункта. Для организации учебного процесса очень нужны некоторые обучающие материалы и принадлежности, поскольку приобрести даже простые карандаши там нет возможности», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». В списке значатся учебники английского языка, орфографические словари русского языка, плакаты с русским и английским алфавитом, карты России, указки, мел, ручки и карандаши, кисточки, глобусы, флешки, книг Булкакова «Мастер и Маргарита» и другое. Всех неравнодушных просят приносить школьные принадлежности в пункты сбора помощи. Копейские волонтеры регулярно отправляют на фронт посылки. Недавно неизвестные подарили им УАЗ для доставки грузов на передовую.