25 февраля 2023
24 февраля 2023

Челябинские волонтеры купили разгрузочный жилет для собаки в зоне СВО

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, служебная собака, овчарка, репетиция парада, поиск
Жилет для собаки попросили военнослужащие Фото:

Волонтеры из Копейска (Челябинская область) купили разгрузочный жилет для собаки, которая служит в зоне спецоперации. Обмундирование для животного попросили бойцы.

«Друзья, помните мы рассказывали вам о необычной заявке — разгрузке для четвероногого бойца? Мы ее нашли, выкупили и даже примерку устроили на собачку той же породы», — сообщили волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте».

Разгрузочный жилет скоро отправится на фронт. Волонтеры рассчитывают, что он подойдет по размеру служебной собаке.

Копейские волонтеры отправляют посылки на фронт на постоянной основе. Недавно к ним обратились педагоги из школы в Луганской народной республике. Они попросили закупить учебники для детей. Волонтеры начали сбор средств.

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Волонтеры из Копейска (Челябинская область) купили разгрузочный жилет для собаки, которая служит в зоне спецоперации. Обмундирование для животного попросили бойцы. «Друзья, помните мы рассказывали вам о необычной заявке — разгрузке для четвероногого бойца? Мы ее нашли, выкупили и даже примерку устроили на собачку той же породы», — сообщили волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». Разгрузочный жилет скоро отправится на фронт. Волонтеры рассчитывают, что он подойдет по размеру служебной собаке. Копейские волонтеры отправляют посылки на фронт на постоянной основе. Недавно к ним обратились педагоги из школы в Луганской народной республике. Они попросили закупить учебники для детей. Волонтеры начали сбор средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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