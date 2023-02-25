Челябинские волонтеры купили разгрузочный жилет для собаки в зоне СВО

Жилет для собаки попросили военнослужащие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Волонтеры из Копейска (Челябинская область) купили разгрузочный жилет для собаки, которая служит в зоне спецоперации. Обмундирование для животного попросили бойцы.

«Друзья, помните мы рассказывали вам о необычной заявке — разгрузке для четвероногого бойца? Мы ее нашли, выкупили и даже примерку устроили на собачку той же породы», — сообщили волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте».

Разгрузочный жилет скоро отправится на фронт. Волонтеры рассчитывают, что он подойдет по размеру служебной собаке.

Копейские волонтеры отправляют посылки на фронт на постоянной основе. Недавно к ним обратились педагоги из школы в Луганской народной республике. Они попросили закупить учебники для детей. Волонтеры начали сбор средств.