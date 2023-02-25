25 февраля 2023
24 февраля 2023

Депутат из ХМАО доставил посылки военным в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единый центр поддержки семей мобилизованных. Дом офицеров. Пермь, своих не бросаем, помощь донбассу, посылки фронту
Военнослужащим из Урая доставили посылки от земляков (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Урая (ХМАО) получили посылки от земляков. В зону проведения спецоперации их доставил депутат гордумы Артем Бабенко, сообщили в общественной приемной «Единой России» в Урае.

«От имени участников СВО поступило обращение с просьбой помочь по необходимым позициям. Ряд вопросов решили. А оставшиеся позиции руководитель МОП Артем Бабенко доставил в зону СВО персонально», — сообщается на странице общественной приемной в соцсети «ВКонтакте».

Военные поблагодарили горожан за помощь. Бабенко на своей странице в соцсети поделился, что жители Урая активно принимали участие в сборе посылок. «Весь город в буквальном смысле поучаствовал в подготовке и сборе вещей: волонтеры, администрация, доброволец Урая, жены, матери, сестры и просто неравнодушные граждане. Путем личного участия можно поддержать бойцов, напомнить им, что мы их ждем и гордимся ими», — поделился депутат.

Ранее URA.RU писало, что депутат из Урая Евгений Ребякин передал посылки и «Ниву» военнослужащим в зоне СВО. А в Ханты-Мансийске сотрудники скорой помощи также отправили груз военнослужащим и жителям Донбасса.

Российские военные проводят спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными целями СВО является денацификация и демилитаризация Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие из Урая (ХМАО) получили посылки от земляков. В зону проведения спецоперации их доставил депутат гордумы Артем Бабенко, сообщили в общественной приемной «Единой России» в Урае. «От имени участников СВО поступило обращение с просьбой помочь по необходимым позициям. Ряд вопросов решили. А оставшиеся позиции руководитель МОП Артем Бабенко доставил в зону СВО персонально», — сообщается на странице общественной приемной в соцсети «ВКонтакте». Военные поблагодарили горожан за помощь. Бабенко на своей странице в соцсети поделился, что жители Урая активно принимали участие в сборе посылок. «Весь город в буквальном смысле поучаствовал в подготовке и сборе вещей: волонтеры, администрация, доброволец Урая, жены, матери, сестры и просто неравнодушные граждане. Путем личного участия можно поддержать бойцов, напомнить им, что мы их ждем и гордимся ими», — поделился депутат. Ранее URA.RU писало, что депутат из Урая Евгений Ребякин передал посылки и «Ниву» военнослужащим в зоне СВО. А в Ханты-Мансийске сотрудники скорой помощи также отправили груз военнослужащим и жителям Донбасса. Российские военные проводят спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными целями СВО является денацификация и демилитаризация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...