Полиция не стала привлекать мужчину к ответственности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) голый мужчина ломился в дверь к соседу и нарвался на жесткий отпор. За свою выходку он был нокаутирован несколькими ударами. Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности. Кроме этого, аноним прислал в редакцию видео происшествия.

«Не знаю, под чем был мужчина, но он выбежал голым в подъезд и начал ломиться в квартиру к соседу. В итоге за свою выходку был отправлен в нокаут, получив несколько ударов в лицо от соседа», — сообщил собеседник.

В полиции Сургута журналисту URA.RU подтвердили, что инцидент действительно имел место. Потасовка произошла в одной из многоэтажек на улице Университетская 25 февраля. «Действительно был вызов по данному происшествию. Но привлекать к ответственности по данному случаю никого не стали. Соседи уладили конфликт до прибытия наряда ППС», — сообщили в управлении МВД по Сургуту.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО избили подростка и бросили на улице в 30-градусный мороз. В Нижневартовске пара незнакомцев избила семнадцатилетнего подростка и бросила его лежать на снегу без сознания.