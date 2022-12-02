Молодые люди подрались на улице
В Сургуте (ХМАО) местные жители устроили драку на улице Крылова. Об этом сообщается в паблике «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте».
«На Крылова подралась компания молодых людей. Причина конфликта неизвестна», — отмечается в сообщении.
В комментариях пользователи высказались о причинах разногласий. «Конфликт был как всегда из-за бабы», — написала Алена Кузнецова.
Также сообщается, что местные жители обратились в полицию. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Ранее URA.RU писало, что жители Нефтеюганска устроили драку на улице. Инцидент произошел в 13-м микрорайоне.
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