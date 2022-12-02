02 декабря 2022

В Сургуте местные жители подрались на улице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, полицейская машина, полиция, наряд полиции
Молодые люди подрались на улице Фото:

В Сургуте (ХМАО) местные жители устроили драку на улице Крылова. Об этом сообщается в паблике «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте».

«На Крылова подралась компания молодых людей. Причина конфликта неизвестна», — отмечается в сообщении.

В комментариях пользователи высказались о причинах разногласий. «Конфликт был как всегда из-за бабы», — написала Алена Кузнецова.

Также сообщается, что местные жители обратились в полицию. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее URA.RU писало, что жители Нефтеюганска устроили драку на улице. Инцидент произошел в 13-м микрорайоне.

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В Сургуте (ХМАО) местные жители устроили драку на улице Крылова. Об этом сообщается в паблике «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». «На Крылова подралась компания молодых людей. Причина конфликта неизвестна», — отмечается в сообщении. В комментариях пользователи высказались о причинах разногласий. «Конфликт был как всегда из-за бабы», — написала Алена Кузнецова. Также сообщается, что местные жители обратились в полицию. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что жители Нефтеюганска устроили драку на улице. Инцидент произошел в 13-м микрорайоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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