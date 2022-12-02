В Сургуте местные жители подрались на улице. Видео

03 декабря 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Молодые люди подрались на улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) местные жители устроили драку на улице Крылова. Об этом сообщается в паблике «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». «На Крылова подралась компания молодых людей. Причина конфликта неизвестна», — отмечается в сообщении. В комментариях пользователи высказались о причинах разногласий. «Конфликт был как всегда из-за бабы», — написала Алена Кузнецова. Также сообщается, что местные жители обратились в полицию. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что жители Нефтеюганска устроили драку на улице. Инцидент произошел в 13-м микрорайоне.

В Сургуте (ХМАО) местные жители устроили драку на улице Крылова. Об этом сообщается в паблике «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». «На Крылова подралась компания молодых людей. Причина конфликта неизвестна», — отмечается в сообщении. В комментариях пользователи высказались о причинах разногласий. «Конфликт был как всегда из-за бабы», — написала Алена Кузнецова. Также сообщается, что местные жители обратились в полицию. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что жители Нефтеюганска устроили драку на улице. Инцидент произошел в 13-м микрорайоне.